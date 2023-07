Amazon Seconda Mano: torna l’extra sconto -50% sull’usato garantito!

Nel bel mezzo dell'estate ritorna una delle promozione più ghiotte di sempre: Amazon Seconda Mano ha lanciato l'iniziativa Extra Sconto -50% e ti permette di mettere le mani su tantissimi prodotti già scontati, ora disponibili con un risparmio aggiuntivo. Un'occasione imperdibile dato che l'usato garantito di Amazon nasconde spesso grandi sorprese!

Nuova occasione per Amazon Seconda Mano, con l'extra sconto del 50%: ecco tutti i dettagli

Se vi siete persi qualcosa o avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, ricordiamo che Amazon Seconda Mano è il nuovo nome di Amazon Warehouse. Si tratta quindi dell'usato garantito della piattaforma di e-commerce, frutto di resi: i prodotti vengono rimessi in vendita, ma ovviamente a prezzo ribassato. Ciliegina sulla torta, con la promozione Extra Sconto è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 50%, ma solo su prodotti selezionati. Si tratta di un'occasione super e conviene spulciare la pagina dell'iniziativa per scoprire tutti gli articoli che beneficiano della promo.

Segnaliamo che i prodotti usati vengono valutati in base alle condizioni che sono riportate in modo chiaro nella pagina del prodotto. Comunque si tratta di articoli con spedizione Prime e con tutti i vantaggi del servizio premium di Amazon: non solo arrivano in tempi brevissimi ma possono essere resi a loro volta, senza alcuno svantaggio per l'utente!

la promo termina il 20 agosto

