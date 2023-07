Troppi smartphone: Xiaomi cambia strategia e parla delle sue colpe

Dopo Realme, anche Xiaomi si sta vedendo costretta a cambiare i piani di commercializzazione, dovendo affrontare un mercato rimodellato dalla crisi tecnologica che va avanti ormai da qualche anno. Un difetto che tanti nel mondo imputano a Xiaomi è quello di aver inondato gli scaffali di smartphone fin troppo simili fra loro. Se si guarda la scorsa serie Redmi Note 11, fra modelli e rebrand vari si possono contare qualcosa come 22 dispositivi; e anche con la recente serie Redmi Note 12 siamo già sulla decina a pochi mesi dal suo lancio.

La crisi di mercato in India fa rivedere i piani a Xiaomi sul catalogo degli smartphone

Nonostante in Europa il marchio Xiaomi sia ancora abbastanza solido nelle vendite, non va altrettanto bene in mercati chiave come quello dell'India, dove il produttore ha perso diverse posizioni. Anche il mercato indiano ha accusato la crisi economica, e dopo diversi anni in cima al podio Xiaomi si è ritrovata a scivolare in quarta posizione. Una situazione di cui ha parlato lo stesso Muralikrishnan B., presidente di Xiaomi India, che in una recente conferenza ha spiazzato tutti: “Quest'anno saremo al numero uno? No, non lo saremo“.

In merito al perché Xiaomi stia soffrendo così tanto la competizione, è categorico: “troppi prodotti, troppe opzioni“, aggiungendo che si è trattata di una scelta di “reazione a ciò che stava facendo la concorrenza“. Una concorrenza che si chiama Samsung, OPPO e vivo, che nonostante abbiano anch'essi un catalogo ampio hanno ricevuto le preferenze di più consumatori indiani. Per risollevarsi, la sua azienda punta a offrire un catalogo più snello e a concentrarsi su smartphone 5G, anche perché in India si è registrato un calo generale del -9% ma anche un +11% nella fascia sopra i 365$.

Se questo si rifletterà anche sul mercato europeo oltre che quello indiano è ancora prematuro dirlo, anche se sono abbastanza certo che molti preferirebbero un catalogo più compatto anche in occidente. Xiaomi India ha poi affermato che continuerà a tagliare posti di lavoro, per quanto le voci di un possibile addio all'India sembrino ancora esagerate; allo stesso tempo, le rivali OPPO e vivo stanno progressivamente ridimensionando la loro presenza ma in Europa.

