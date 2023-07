ILIFE W455 è il robot che si occuperà del tuo pavimento in modo smart

Con questo caldo assurdo, chi ha voglia di dedicarsi alle pulizie? Ogni tanto è bene concedersi un momento di relax e di pausa dalle faccende domestiche ma questo non vuol dire necessariamente lasciate tutto nel caos. Basta affidarsi ad un pratico alleato ed il gioco è fatto: le pulizie diventano smart con ILIFE W455, il robot lavapavimenti progettato per offrire prestazioni top e far brillare ogni superficie!

Il robot lavapavimenti ILIFE W455 scende a 219€ con Coupon su Geekmall

Crediti: ILIFE

A differenza dei classici robottini, in questo caso parliamo di un robot lavapavimenti: non una soluzione aspirapolvere con funzione di lavaggio, ma un dispositivo che nasce in primis per lavare in modo profondo i pavimenti di casa. ILIFE W455 bagna le superfici, le strofina con la giusta energia, aspira acqua e sporco e poi elimina gli ultimi residui. Il risultato? Un pavimento sempre lindo, senza polvere né macchie.

Il robot è equipaggiato con un serbatoio dell'acqua da 850 ml (più del doppio dei normali robottini aspirapolvere) ed offre una potenza di aspirazione fino a 1000 PA. Inoltre è presente un contenitore aggiuntivo per l'acqua sporca (da 900 ml), per la massima igiene. Si tratta di un dispositivo smart, gestibile tramite l'app per smartphone iLIFE Home, ed è equipaggiato con un sistema di navigazione con telecamera integrata e scansione a 360°; non mancano sistemi anti-collisione ed anti-caduta, in modo da evitare fastidiosi incidenti.

Crediti: ILIFE

Il robot lavapavimenti ILIFE W455 è la soluzione perfetta per i pavimenti della tua casa, ora in offerta ad un prezzo super conveniente tramite Geekmall: solo 219,9€ con il codice sconto dedicato e ricevi il tuo nuovo alleato in tempi rapidi grazie alla spedizione dall'Europa (gratuita). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

