Google fa dietrofront: Fuchsia non arriverà sugli smart speaker con Assistant

Dal 2017 Google lavora costantemente allo sviluppo di un nuovo sistema operativo che in futuro potrebbe arrivare su tutti i dispositivi prodotti dalla compagnia statunitense, inclusi smartphone e tablet. Tuttavia, sembra che l'implementazione sugli attuali dispositivi presenti sul mercato non stia proseguendo come previsto, con il progetto di portare Fuchsia sugli smart speaker che sembra essere stato totalmente annullato.

Niente Google Fuchsia per gli smart speaker: annullati i piani per il porting

Crediti: Google

Dopo una iniziale battuta di arresto, Google aveva rinnovato il suo interesse nel portare il sistema operativo Fuchsia anche sugli smart speaker con Assistant, andando a sostituire definitivamente il vetusto Cast OS. Tuttavia, stando agli ultimi cambiamenti al codice del nuovo OS, il progetto è stato completamente annullato e i dispositivi segnalati come “non supportati“.

Questo significa che i prodotti della linea Nest Audio non verranno aggiornati al nuovo sistema operativo Fuchsia come invece è avvenuto correttamente sui dispositivi Nest Hub. Al momento non sono note le motivazioni che hanno portato gli sviluppatori a prendere questa decisione: parte del problema potrebbe essere l'utilizzo di un chip Amlogic A113L in questi prodotti che non raggiunge i requisiti minimi del nuovo sistema operativo.

Speriamo che questa battuta d'arresto non abbia ripercussioni sull'adozione del sistema operativo per gli altri dispositivi prodotti da Google, e che lo sviluppo di Fuchsia possa continuare senza problemi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le