vivo Italia sta chiudendo: la crisi miete un’altra vittima

Premessa: al momento non c'è nessuna dichiarazione ufficiale che lo confermi, ma come riporta DDay (e come confermatoci da fonti vicine alla vicenda) vivo Italia sta chiudendo. Era l'autunno 2020 quando il brand cinese apriva ufficialmente i battenti nel nostro paese, dando via a un'espansione europea che non ha portato ai risultati sperati. E se tutto va come si vocifera, i battenti verranno chiuso nel corso dei prossimi mesi, una volta licenziate le ultime figure lavorative rimanenti.

La divisione italiana di vivo sta chiudendo: il sogno europeo si allontana ancora

Ecco com'è cambiata la home page di Vivo Germania

Circa un mese fa sono partite le prime notizie, cioè quando vivo annunciò la chiusura delle divisioni europee per Germania e Polonia. Visitando il sito ufficiale delle aree interessate, anziché la classica lista dei prodotti in catalogo si trova una dicitura che conferma l'abbandono di questi mercati, confermando il mantenimento del supporto hardware e software per gli attuali clienti.

Sul sito italiano non si legge ancora nulla del genere, ma DDay riporta che il distributore italiano (indicato come Weiwo Mobile Communication, a noi risulta essere Voking ma tant'è) avrebbe deciso di interrompere la vendita degli smartphone vivo, ritenuti troppo costosi e poco remunerativi viste le scarse vendite riscosse in questi anni. Questo perché, così come altre realtà che lavorano qua da noi, non esiste una divisione commerciale italiana per vivo che preferisce affidarsi a distributori di terze parti.

Che vivo Italia sia ferma è palese dallo succitato sito ufficiale, dove non figura nessuno smartphone lanciato nel 2023: la serie X90 risale a fine 2022, dopodiché con gli altri modelli si torna a un anno fa e oltre. A questo punto, ci attendiamo una comunicazione da parte della compagnia (anche se il silenzio stampa degli ultimi mesi non fa ben sperare) che aiuti i suoi clienti a capire cosa debbano aspettarsi. E non sembrano passarsela bene nemmeno le “sorelle” OPPO, OnePlus e Realme, tutte alle prese con problemi in varie parti d'Europa e non solo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le