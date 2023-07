Guai per OPPO: la causa con Nokia arriva anche in India

Se OPPO, OnePlus, Realme e vivo hanno deciso di lasciare la Germania, così come Francia e Polonia, è sia per la crisi del mercato tecnologico che i brand cinesi stanno vivendo in occidente che per la diatriba legale con Nokia. La causa intentata dal colosso finlandese ha portato le aziende dell'ex gruppo BBK a ridimensionare la propria presenza sul territorio europeo. Ma adesso la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi perché il contenzioso si è espanso fino all'India, che al contrario della Germania ha un'importanza cruciale per il business di queste società.

Lo scontro in tribunale fra Nokia e OPPO giunge in India, e sta vincendo Nokia

Lo scorso lunedì, l'Alta Corte di Delhi ha stabilito che OPPO ha violato i brevetti di Nokia, allineandosi alla decisioni dei tribunali tedeschi che hanno portato al ban dei brand in Germania. I brevetti riguardano varie tecnologie relative alla connettività 2G, 3G, 4G e 5G, di cui Nokia è una delle aziende leader specialmente quando si parla di brevetti depositati. Dopo essersi concordata con Nokia negli anni passati, l'accordo è scaduto ma OPPO (e le varie aziende associate) ha continuato a utilizzare le tecnologie in questione sui suoi smartphone.

Il tribunale indiano è stato piuttosto chiaro: l'accordo è scaduto nel 2021, e da allora OPPO non ha pagato “un singolo centesimo“. Di conseguenza, l'azienda cinese sarebbe tenuta a versare a Nokia il 23% delle vendite indiane entro 4 settimane per ricompensare temporaneamente il mancato pagamento delle royalties. Il motivo per cui OPPO si è opposta a Nokia è perché ritiene che le sue richieste economiche non siano in linea con i principi dell'accordo FRAND (“Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory“, cioè “Giusto, ragionevole e non discriminatorio“) e che sostanzialmente Nokia utilizzi i suoi brevetti in maniera sleale.

Ma se OPPO ha deciso che fosse più conveniente uscire da mercati quali Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi piuttosto che stringere un nuovo accordo alle condizioni di Nokia, ben diversa è la situazione in India. La nazione rappresenta una grossa fetta del suo business, e non raggiungere un accordo con Nokia potrebbe seriamente compromettere l'operato di OPPO, che nel frattempo ha ridimensionato il suo catalogo Global.

