Saldi outdoor Geekmall: fino al 70% di sconto su e-bike, monopattini e Power Station!

Dopo la prima sfilza di occasioni per l'arrivo dell'estate, i saldi Geekmall non sono ancora giunti al termine. Per il mese di luglio lo store ha dato il via ad nuovo evento dedicato alla bella stagione, questa volta con un occhio di riguardo ai prodotti per l'outdoor: gite fuori porta, viaggi e vacanze all'insegna dell'avventura con bici e monopattini elettrici, ma sopratutto con una Power Station (in modo da non restare mai a corto di corrente)!

Geekmall, al via i saldi outdoor per veicoli elettrici e stazioni di ricarica: risparmi fino al 70% con Flash Sale e nuovi Coupon

I nuovi saldi Geekmall dedicati ai prodotti outdoor si concentrano su due categorie: mobilità elettrica e Power Station. Si tratta di soluzioni perfette per l'estate, sia per chi va in vacanza che per gli utenti che restano a godersi la città (semivuota). Acquista una bici o un monopattino elettrico e risparmi fino al 70%: addio agli spostamenti in auto o nei mezzi pubblici, mentre per gli appassionati di pedalate in mezzo alla natura troveranno sicuramente dei validi alleati per attraversare anche le strade più difficili.

Andare in gita o in campeggio significa spesso dover rinunciare alla corrente elettrica. Questo problema si risolve in un lampo grazie ad una Power Station: si tratta di batterie ricaricabili (anche tramite pannelli solari) e in grado di alimentare tanti dispositivi contemporaneamente. Ma bando alle ciance, ecco alcune delle occasioni più ghiotte dei saldi outdoor di Geekmall!

I nuovi saldi targati Geekmall termineranno il prossimo 18 luglio: date un'occhiata alla pagina dell'evento per scoprire tutti i prodotti in sconto e i coupon da utilizzare per risparmiare!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

