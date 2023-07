OPPO Global si ridimensiona: meno prodotti fuori dalla Cina

Continuano le brutte notizie per OPPO, una delle aziende maggiormente colpite dalla crisi tecnologica, come dimostra la necessità di interrompere l'ambizioso piano per i microchip proprietari. Dopo un periodo apparentemente entusiastico che ha seguito il suo ritorno sulle scene internazionali, la divisione Global avrebbe deciso di ridimensionare la sua presenza per concentrarsi maggiormente sul mercato asiatico.

OPPO potrebbe concentrarsi sull'Asia e diminuire la sua presenza sul mercato Global

Tutto parte dal post su Weibo dell'insider Digital Chat Station, che in maniera più o meno sibillina ha affermato che una “grande società internazionale” avrebbe cessato la produzione di smart TV e dispositivi per l'ecosistema, senza però specificare di chi si tratterebbe. A rispondere all'indiscrezione ci hanno pensato gli insider di Equal Leaks, secondo cui sarebbe proprio OPPO la realtà in questione, aggiungendo che il gruppo aziendale avrebbe deciso di interrompere il business IoT per i mercati internazionali. Questo significherebbe che sul mercato Global sarebbero lanciati solo smartphone, tablet, smartwatch e cuffie TWS.

Per noi italiani non ci sarà alcuna differenza, visto che ufficialmente OPPO Italia vende solo queste categorie di prodotto, ma altrove la compagnia ha tentato anche di proporre smart TV, router e elettrodomestici, senza però ottenere particolare successo. In passato, la compagnia aveva già smentito le precedenti voci di corridoio che parlavano della chiusura della divisione TV. Allo stato attuale, comunque, la situazione internazionale di OPPO è già piuttosto compromessa dalla diatriba legale con Nokia, che l'ha portata assieme a OnePlus ad abbandonare mercati come Francia e Germania, stessa sorte toccata a Realme e vivo.

