C’è aria di crisi per le smart TV OPPO? L’azienda risponde

I produttori di smartphone cinesi sono passati progressivamente dei telefoni ad altre tipologia di dispositivi, fino alla creazione di un vero e proprio ecosistema. Ogni brand ha il suo e ormai quasi tutti comprendono anche dei televisori. Ci sono compagnie che rilasciano progressivamente nuovi modelli, chi con una frequenza maggiore e chi in modo più equilibrato. OPPO fa parte della seconda categoria: forse per questo motivo nelle scorse ore sono spuntate indiscrezioni in merito ad una presunta crisi del settore smart TV.

OPPO continuerà a puntare sulle smart TV?

Un report proveniente dalla Cina sostiene che OPPO taglierà la divisione dedicata alle smart TV per concentrarsi esclusivamente sugli altri prodotti dell'ecosistema. Secondo quanto riportato, di recente la casa cinese avrebbe tagliato il 30% della forza lavoro dedicata alla sezione IoT. Ormai l'azienda si concentrerebbe solo nella spedizione dei prodotti attualmente disponibili e non sarebbero previsti altri modelli da produrre.

A distanza di pochissimo è arrivata la risposta di OPPO direttamente ai media cinesi: la compagnia asiatica ha bollato la notizia come falsa, riferendo che le sue attività procedono normalmente.

Ovviamente prendiamo che le parole di OPPO come veritiere: la casa cinese ha tre serie di smart TV – K9, R1 ed S1 – e sono arrivati nuovi modelli anche nel corso del 2022. Per quanto riguarda le altre novità in arrivo per il brand, ricordiamo che proprio di recente sono arrivate nuove conferme in merito al suo futuro SoC proprietario per smartphone.

