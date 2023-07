Con l’aspirapolvere Samsung BESPOKE Jet™ AI ottieni 200€ di sconto e il robot aspirapolvere Samsung JetBot+ in regalo!

Fare le pulizie in modo “intelligente” e con un tocco di stile? Ora si può, con il nuovo aspirapolvere senza filo Samsung BESPOKE Jet™ AI, un alleato potente ed affidabile per chi cerca di vacuum cleaner premium dalle prestazioni stellari. E con la nuova promozione targata Samsung Shop Online il risparmio è assicurato. Grazie al coupon dedicato è possibile ottenere uno sconto di ben 200€ e non finisce qui: insieme al nuovo aspirapolvere puoi ricevere il robot aspirapolvere Samsung JetBot+. Un'occasione unica per rivoluzionare le tue pulizie di casa!

Samsung BESPOKE Jet™ AI: risparmia 200€ con questo codice sconto e ricevi il robot JetBot+

L'aspirapolvere senza filo Samsung BESPOKE Jet™ AI (VS28C9784QK/WA) è l'ultima novità del brand in fatto di pulizie intelligenti e diventa imperdibile grazie a quest'offerta lancio. Il vacuum cleaner viene proposto al prezzo di listino di 1.249€ ma grazie al codice sconto BESPOKE200 (valido fino al 9 luglio) è possibile risparmiare la bellezza di 200€: utilizzando il coupon, il prezzo scenderà a 1.049€!

I vantaggi di Samsung Shop Online non finiscono qui: oltre al codice sconto è presente anche un altro vantaggio e la promozione diventa davvero imperdibile. Insieme al nuovo aspirapolvere BESPOKE Jet™ AI è possible ricevere il robot aspirapolvere Samsung JetBot+ (VR30T85513W/WA), un modello premium del valore di 499€. L'iniziativa è valida per gli acquisti effettuati entro il 9 luglio 2023; basta registrare il prodotto sul portale Samsung Members e richiedere il premio entro e non oltre le ore 23:59 del 9 agosto 2023 (tramite questo link). La consegna del prodotto gratuito (JetBot+) avverrà entro 180 giorni dalla data di spedizione dell'e-mail di validazione presso l'indirizzo indicato sul form di registrazione. Per tutti i dettagli e il regolamento completo, date un'occhiata a questa pagina.

Quindi, ricapitolando, acquistando Samsung BESPOKE Jet™ AI entro il 9 luglio (con 200€ di sconto tramite il codice sconto BESPOKE200) vi permette di ricevere gratis il robot aspirapolvere Samsung JetBot+. Con la promo targata Samsung Shop Online portate a casa ben due accessori premium per le pulizie, con un risparmio di ben 699€ (200€ di sconto e il prezzo del robottino, 499€)!

Il nuovo aspirapolvere senza filo Samsung BESPOKE Jet™ AI (VS28C9784QK/WA) è una soluzione premium che punta ad offrire le massime prestazione, con un corpo elegante e tanta autonomia. In confezione è presente un ricco pacchetto di accessori tra cui la spazzola Active Dual, la Slim LED Brush+, la spazzola lavapavimenti e quella Pet Mini+, due batterie, 3 sacchetti e non solo.

“Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 26 giugno 2023 al 9 luglio 2023 inclusi, riservata ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che acquisterannopresso gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento consultabile su www.samsung.it/promozioni, la scopa elettrica BESPOKE JET AI a marchio Samsung, codice prodotto VS28C9784QK/WA (il ”Prodotto Promozionato”).Registrazione acquisto e richiesta Premio entro e non oltre le ore 23:59:59 del 9 agosto 2023 su https://members.samsung.it/promozioni/preordinabespokejetai. Premio: un Robot aspirapolvere Samsung Jet Bot+ a marchio Samsung, codice prodotto VR30T85513W/WA. Consegna Premio: la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni

Iniziativa valida dal 26 giugno 2023 al 9 luglio 2023 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite Samsung Online Shop (www.samsung.com/it) un Aspirapolvere senza filo Samsung BESPOKE Jet™ AI a marchio Samsung, codice prodotto VS28C9784QK/WA (il “Prodotto Promozionato”). Inserendo, in fase di acquisto su Samsung Online Shop, il codice promo BESPOKE200 sarà applicatouno sconto di € 200,00 direttamente sul prezzo d’acquisto del Prodotto Promozionato, visibile su Samsung Online Shop. L’iniziativa non è cumulabile con codici sconto emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Online Shopad eccezione della promo intitolata “Ricevi il robot aspirapolvere Samsung JetBot+” . Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop

