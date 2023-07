One UI 5.1.1 Beta: ecco tutte le novità di Samsung

Nel mentre ci avviciniamo al debutto di Android 14 a bordo della One UI 6.0, Samsung ha ufficialmente dato via al rilascio della One UI 5.1.1 in formato Beta Testing. Così come altre aziende, anche quella sud-coreana è solita anticipare la diffusione su larga scala dei suoi major update dando modo ai beta tester di provarli in anteprima.

Samsung dà via al programma Beta Testing della One UI 5.1.1: novità e modelli compatibili

Come accaduto nel caso della precedente One UI 4.1.1, anche la One UI 5.1.1 è una release software intermedia destinata unicamente a smartphone pieghevoli e tablet. Essendo un aggiornamento per pieghevoli e tablet, il programma di beta testing della One UI 5.1.1 è disponibile su Samsung Galaxy Z Fold 4 e sulla serie Tab S8, mentre sarà pre-installata a bordo dei prossimi Z Fold 5, Z Flip 5 e serie Tab S9. Proprio per questo, il changelog di seguito è temporaneo perché la Beta potrebbe non svelare alcune delle novità dei prossimi prodotti:

Multi-tasking Anteprima dell'app migliorata nella schermata App recenti – Puoi visualizzare in anteprima lo stato di esecuzione di un'app, ad esempio schermo diviso, schermo intero o popup, nella schermata App Recenti Passaggio diretto dalla schermata pop-up allo schermo diviso – Puoi facilmente passare allo schermo diviso tenendo premuta la parte superiore della finestra pop-up e trascinandola sul lato desiderato. Sposta il pop-up di lato e riattivalo facilmente – Sposta la schermata pop-up di lato e riattivala facilmente quando ne hai bisogno. Puoi trascinare la schermata a comparsa lateralmente per spostarla fuori dalla visualizzazione, quindi toccarla di nuovo per riportarla nella posizione originale. Controlla le app ridotte a icona con la S Pen – Quando sposti la S Pen sull'icona di un'app ridotta a icona, viene visualizzata un'anteprima in modo da poter vedere come apparirà l'app all'avvio.

Barra delle applicazioni Mostra le app più recenti sulla barra delle applicazioni – Puoi visualizzare fino a 4 app utilizzate di recente sulla barra delle applicazioni. Regola l'area della barra delle applicazioni in base al numero di icone – Se sulla barra delle applicazioni sono visualizzate 7 o meno icone, la sua area viene regolata automaticamente per facilitare la selezione del pulsante Home, del pulsante delle app recenti e del pulsante Indietro nella parte inferiore dello schermo.

Modalità Flex Altre app nel pannello della modalità Flex – Ora puoi utilizzare il pannello della modalità Flex in una varietà di app che supportano schermi multi-finestra. Attiva l'opzione, piega il telefono e premi il pulsante visualizzato sulla barra di navigazione. Semplifica il controllo multimediale – Nel pannello della modalità Flex, vedrai i pulsanti per saltare avanti o indietro di 10 secondi e, premendo la barra del tempo, verrà cronometrato il punto in cui lo stai tenendo per portarti esattamente dove vuoi. Personalizza la barra degli strumenti – Personalizza la barra degli strumenti del pannello della modalità Flex come preferisci ed esegui facilmente varie funzioni come la visualizzazione a schermo diviso e la cattura dello schermo. Puoi aggiungere, rimuovere, riordinare o spostare un'icona premendola a lungo.

Condivisione Rapida Condividi con i contatti, anche quelli lontani – Puoi sempre condividere file con i tuoi contatti, anche se la persona con cui desideri condividerli non è nelle vicinanze. Condividi contenuti importanti in modo più sicuro – Proteggi i contenuti condivisi in modo più sicuro. Puoi impostare una data di scadenza su un file condiviso o annullare la condivisione ogni volta che vuoi. Puoi anche impedire ad altri di salvare o condividere file.

Salute Miglioramento dei contenuti e del design del coaching del sonno – Abbiamo migliorato il contenuto e il design del coaching del sonno in modo che tu possa vedere i tuoi progressi a colpo d'occhio e migliorare le tue abitudini del sonno più facilmente. (Galaxy Watch4 o superiore). Rendi i tuoi dati sul sonno più significativi – Abbiamo migliorato il design dello schermo e aggiunto spiegazioni per rendere più facile vedere e comprendere meglio i vari fattori del punteggio del sonno. (Galaxy Watch4 o successivo) Misurazione della temperatura cutanea durante il sonno – Crea un ambiente di sonno più confortevole misurando come cambia la temperatura della tua pelle durante il sonno. (Galaxy Watch5 o superiore). Metriche di allenamento chiave raggruppate – La schermata delle informazioni di riepilogo è stata migliorata in modo da poter controllare subito i dati principali dell'allenamento subito dopo la fine dell'esercizio. Nuovi badge, messaggi di congratulazioni, vari record e altro ancora. Rimani motivato e gestisci la tua preziosa salute in modo più coerente con Samsung Health migliorato.

Fotocamera e Galleria È possibile modificare la notazione di data e ora della filigrana in base al proprio stile. Design migliorato della modalità Flex in modalità Pro – Per semplificare le riprese nel modo desiderato, le opzioni di impostazione manuale come ISO e velocità dell'otturatore vengono visualizzate nell'intera area inferiore dello schermo quando il telefono è chiuso nelle modalità Pro e Pro Video. Seleziona più foto contemporaneamente in Capture View – Quando si utilizza Capture View nella schermata principale, è possibile selezionare più foto tenendole premute a lungo. Seleziona facilmente più foto e condividile o eliminale tutte in una volta. Anteprima Rimasterizzazione più comoda – Le miniature vengono visualizzate sotto l'immagine che viene rimasterizzata e, facendo clic sulla miniatura, è possibile confrontare la versione rimasterizzata e l'originale fianco a fianco su uno schermo più grande. Applica gli effetti con facilità – I cursori sono stati sostituiti con quadranti, che consentono di regolare con precisione i filtri e gli effetti tonali con una mano nella galleria. Copia e incolla gli effetti – Puoi copiare i toni e i filtri applicati alle tue foto preferite e incollarli in altre foto.

Ulteriori modifiche Trascina e rilascia con entrambe le mani – Tocca e trascina file, foto e altri elementi con una mano e seleziona una posizione o una cartella con l'altra. La funzione è disponibile in I miei file e nella schermata Home. Usa il telefono mentre carichi altri dispositivi con la condivisione wireless della batteria – Se apri il telefono con lo schermo principale rivolto verso il basso, puoi caricare i tuoi Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri dispositivi con condivisione wireless della batteria sull'altro schermo mentre continui a utilizzare il telefono sullo schermo di copertura. Gestione efficiente dell'archiviazione – Quando lo spazio di archiviazione integrato rimanente è inferiore a 5 GB o al 10%, I miei file visualizza le informazioni sulla cache dell'app. Libera facilmente spazio senza dover eliminare app o file. Miglioramenti alla funzione di gestione della memoria di Device Care – Fornisce informazioni più dettagliate sulle app che utilizzano la memoria del telefono e consente di mettere facilmente in stato di sospensione le app che utilizzano troppa memoria. Cambia la modalità direttamente dalla schermata di blocco alla modalità desiderata, come la modalità di sospensione o la modalità di guida. Personalizza il layout della schermata Internet Samsung secondo i tuoi gusti – Se sposti la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate anche la barra delle schede e la barra dei segnalibri.



Come al solito, il programma di beta testing della One UI 5.1.1 è disponibile solamente in Sud Corea, e per il rilascio pubblico bisognerà attendere il periodo fra luglio e agosto. Ecco quali sarebbero i modelli compatibili che dovrebbero riceverlo nei prossimi mesi:

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S7, S7+

