Il WC diventa smart con il copriwater intelligente Smartmi, al 60% di sconto!

Le offerte targate TomTop continuano ad ingolosire e questa volta si entra nella sfera privata: il copriwater intelligente di Smartmi è la soluzione perfetta per trasformare il WC in una postazione tech all'insegna della comodità. E grazie all'offerta lampo dedicata, il prezzo scende di oltre il 60% (e c'è anche la spedizione rapida gratis)!

Con il copriwater intelligente di Smartmi il bagno diventa il posto più comodo ed accogliente di tutta la casa. Si tratta di una soluzione con seduta riscaldata, sterilizzazione UV, illuminazione notturna con LED e funzione di lavaggio. Un copriwater che funge anche da bidet, sia con acqua calda che fredda. Il dispositivo è dotato di certificazione IPX4 ed una pratica pulsantiera per i controlli. Inoltre si tratta di un prodotto Smartmi, ossia di una compagnia attiva su Xiaomi YouPin (e quindi con il benestare della compagnia di Lei Jun)!

Il copriwater Smartmi è una soluzione comoda e facile da utilizzare, che porta un tocco di tecnologia al tuo bagno ed è disponibile con uno sconto di oltre il 60% su TomTop. Il prezzo scende sotto i 150€ ed è presente anche la spedizione dall'Europa (gratuita). Se siete interessati affrettatevi perché la promozione è valida solo su un numero limitato di unità!

