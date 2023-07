iPhone 15 Pro Max sarà più costoso: “colpa” della fotocamera

Lo afferma l'analista Jeff Pu di Haitong International Tech Research: iPhone 15 Pro Max sarà più costoso di 14 Pro Max, smartphone che da noi viene venduto a 1.489€. Non è la prima volta che circola questa ipotesi, cioè che Apple voglia alzare la soglia d'ingresso per accaparrarsi il modello più pregiato del suo listino. Avendo stratificato la sua proposta in quattro modelli (cinque, se si conta anche iPhone SE), ma soprattutto avendo constatato come la gamma Pro sia quella più ambita, la scelta sarebbe quella di alzare ulteriormente l'asticella in termini di prezzo ma anche di specifiche.

La fotocamera alzerà il prezzo di vendita di iPhone 15 Pro Max, più differenze dal 15 Pro

Anche se iPhone 14 e 14 Plus sono i modelli più accessibili per il portafogli, sono il Pro e il Pro Max quelli che guidano le classifiche di vendita, ed evidentemente per gli utenti vale la pena investire di più per avere qualcosa di più premium e duraturo. L'impressione è che iPhone 15 Pro potrebbe mantenere lo stesso prezzo del predecessore, che in Italia ammonta a 1.339€, mentre il Pro Max potrebbe offrire una scheda tecnica più avanzata.

Oltre alle dimensioni maggiorate, che si riflettono in schermo e batteria, iPhone 15 Pro Max dovrebbe vantare una fotocamera evoluta, che rispetto al modello Pro avrebbe un teleobiettivo periscopiale 5x/6x al posto di un normale teleobiettivo 3x; in precedenza si vociferava che si sarebbe spinto nell'avere uno zoom continuo, ipotesi che si è allontanata. Fra le novità fotografiche ci sarebbe anche un nuovo sensore primario, che vanterebbe specifiche migliori dei camera phone Samsung.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le