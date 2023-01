Il teleobiettivo di iPhone 15 Ultra potrebbe essere il migliore di sempre

A quanto pare, il primo iPhone dotato di teleobiettivo periscopiale potrebbe anche essere quello con lo zoom migliore in circolazione. Non si sa ancora se continuerà a essere chiamato iPhone 15 Pro Max o se diventerà iPhone 15 Ultra come si vocifera, ma sembra sempre più certo che sarà quello il primo modello su cui Apple utilizzerà questa tipologia di fotocamera. Se si escludono modelli del passato come Sharp 902 nel 2002 o Samsung Galaxy S4 Zoom nel 2013, a partire dal 2019 sono state Huawei e OPPO a sdoganarle al grande pubblico, seguite poi negli anni dopo dalle varie Samsung, Xiaomi e vivo. Ma Apple potrebbe farsi ripagare dell'attesa con l'adozione di quello zoom variabile che si prospetta sarà una delle innovazioni del 2023.

Si sa, Apple è nota per non adottare mai una tecnologia per prima, aspettando che i tempi siano maturi per adottarla nella maniera che ritiene essere più adeguata. Non è stata la prima a utilizzare uno schermo OLED ad alto refresh rate, per esempio, ma iPhone 14 Pro ha comunque lo schermo migliore che si possa volere su un telefono; non è stata la prima ad avere uno smartphone full screen, ma iPhone X è stato il primo a farlo con un sistema di riconoscimento facciale 3D che in molti le invidiano, e così via.

iPhone 15 Ultra potrebbe integrare il migliore teleobiettivo sul mercato

E quando si parla di fotocamere, Apple non è propriamente l'azienda che viene in mente quando si parla di teleobiettivi. Mentre iPhone 14 Pro Max ha una lente 3x, ci sono modelli come Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra che vantano zoom 5x o addirittura 10x. Il problema è che per andare oltre il 3x bisogna utilizzare una struttura periscopiale, che per sua natura ingombra di più di una ottica tradizionale. E questo è un problema per un'azienda come Apple, storicamente così tanto attenta al design dei suoi telefoni da aver deciso di creare lo standard Lightning, ma quella è un'altra storia.

Ma è qui che entra in ballo LG Innotek, che secondo gli ultimi rumors sarà l'azienda che fornirà ad Apple il 70% dei teleobiettivi che verranno montati a bordo della serie iPhone 15. Il leak prosegue affermando che la partnership sarà strategica per Apple, perché proprio LG ha annunciato al CES 2023 la creazione del suo primo teleobiettivo Folded Zoom, le cui dimensioni più compatte permetterebbero ad iPhone 15 Ultra di avere un sensore periscopiale ma senza eccedere nello spessore.

Oltre a ciò, questa tipologia di teleobiettivi LG è dotata di zoom ottico, cioè la capacità di variare otticamente da 4x a 9x con un singolo sensore. Finora, infatti, quasi tutti i teleobiettivi montati dalla concorrenza sono a lunghezza focale fissa: S22 Ultra ha due ottiche 3x e 10x, e ciò significa che scattare a 4x, 5x, 6x e così via richiede un'interpolazione software. Con un'ottica come quella di LG, invece, tutto ciò che c'è fra 4x e 9x viene catturato otticamente senza compromettere la qualità. Da notare che il restante 30% dei teleobiettivi per la serie iPhone 15 sarebbe fornito da Jahwa Electronics, che in passato ha aiutato Samsung nella realizzazione del suo sistema 100X Space Zoom.

Insomma, iPhone 15 Ultra non sarà il primo della storia con teleobiettivo periscopiale, ma potrebbe essere quello con la migliore soluzione mai adottata; certo, questa tipologia di zoom variabile è già presente su alcuni modelli Sony, ma è altresì vero che la gamma iPhone ha una diffusione ben maggiore, e di conseguenza potrebbe influenzare la concorrenza ad adeguarsi. Si vocifera già che Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe esserne dotato, così come che Apple dovrebbe utilizzarlo soltanto su iPhone 15 Pro Max (Ultra) nel 2023 ed espanderlo ai modelli Pro e Pro Max dal 2024.

