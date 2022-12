LG presenta il nuovo sensore con zoom ottico e OIS integrato che troveremo sui prossimi camera-phone

LG Innotek ha presentato un nuovo modulo per fotocamera con zoom ottico e OIS integrato in grado di catturare uno zoom da 4x a 9x senza perdita di qualità dell'immagine. Lo vedremo a bordo dei prossimi smartphone top di gamma e potrebbe risolvere un bel po' di problemi, aprendo nuove porte alla fotografia mobile.

Ecco il nuovo nuovo sensore con zoom ottico e OIS integrato firmato LG

Il nuovo Optical Telephoto Zoom Camera Module presentato da LG consiste in una fotocamera telescopica con OIS integrato in grado di catturare uno zoom da 4x a 9x senza perdita di qualità dell'immagine. Per farlo, il sensore si affida ad un “attuatore zoom” che sarà in grado di impostare rapidamente la messa a fuoco, mentre lo stabilizzatore ottico dell'immagine si occuperà di ridurre al minimo la sfocatura quando possibile.

Uno dei vantaggi principali che questa nuova fotocamera offre è che saremo in grado di scegliere liberamente lo zoom che desideriamo applicare nell'intervallo da quattro a nove volte. Il tutto assume le forme di un sensore molto compatto che dovrebbe anche eliminare la protuberanza della fotocamera tipica degli obiettivi con funzionalità di zoom o periscopio.

Così come annunciato da LG, vedremo questo nuovo sensore a bordo dei prossimi smartphone alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con il quale la nuova tecnologia sarà perfettamente integrata. Il SoC, infatti, si occuperà di migliorare la messa a fuoco automatica, l'esposizione automatica, il bilanciamento automatico del bianco, la correzione dell'ombreggiatura dell'obiettivo e molto altro ancora.

L'azienda non ha rivelato quali possano essere gli smartphone in questione, ma abbiamo già qualche nome di potenziali dispositivi che potrebbero essere dotati di questa tecnologia, proprio perché debutteranno col nuovo SoC top di gamma. Questi includono OnePlus 11, Xiaomi 13, Motorola X40 e Oppo Find X, ma essendo Apple un grande cliente di LG Innotek, non si esclude la possibilità che anche iPhone 15 possa presentare questa nuova fotocamera.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il