Xiaomi 13 e 13 Pro Global in arrivo: il CEO alza l’hype

Sono passate 24 ore dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 13 e 13 Pro avvenuta in Cina ma si inizia già a parlare del lancio Global. I nuovi top di gamma hanno attirato l'attenzione per aver alzato l'asticella sotto vari aspetti, che sia la certificazione IP68, lo Snapdragon 8 Gen 2, una batteria più ampia o la fotocamera da 1″ con partner Leica. E stando alle dichiarazioni del co-fondatore Lei Jun, gli utenti occidentali non dovranno attendere molto prima di metterci le mani sopra.

La versione Global di Xiaomi 13 e 13 Pro è dietro l'angolo: parola di Lei Jun

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc — Lei Jun (@leijun) December 11, 2022

Purtroppo non abbiamo ancora una data ufficiale per la commercializzazione di Xiaomi 13 e 13 Pro fuori dalla Cina, ma l'ultimo tweet di Lei Jun parla chiaro: il lancio internazionale avverrà presto. Quanto presto è difficile dirlo, considerato che nello scorso anno la serie Xiaomi 12 venne presentata a dicembre 2021 ma in Italia attendemmo fino a marzo 2022 per il loro esordio europeo. Sicuramente ne riparleremo nel corso del Q1 2023, ma è possibile che a questo giro attenderemo meno, magari già durante gennaio/febbraio. Ma siamo sicuri che molti saranno più interessanti al lancio internazionale della MIUI 14: se ve lo steste chiedendo, ecco quando arriverà sul vostro smartphone e/o tablet.

