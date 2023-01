Xiaomi 13 Ultra al MWC? Forse potrebbe non essere così vicino

La casa di Lei Jun sarà tra i protagonisti del MWC 2023: la presenza è stata conferma in via ufficiale, ma l'azienda non ha ancora svelato quali saranno le novità presentate. Subito i Mi Fan hanno puntato il dito in direzione della serie Xiaomi 13, ancora inedita in Europa. Nel frattempo sono arrivate anche indiscrezioni in merito alla possibilità di vedere il tanto chiacchierato Xiaomi 13 Ultra alla fiera di Barcellona.

Xiaomi 13 Ultra potrebbe arrivare nel corso della prima metà dell'anno, ma non al MWC 2023

La stessa compagnia, in precedenza ha annunciato che il prossimo Xiaomi 13 Ultra arriverà per il mercato Global, tuttavia il MWC 2023 potrebbe non essere il suo palcoscenico. In un post su Weibo – il Twitter cinese – il noto insider DigitalChatStation “rivela” che le serie OPPO Find X6 e Honor Magic 5 arriveranno dopo il capodanno cinese, forse alla fine di febbraio o inizio marzo.

Tuttavia sostiene che Xiaomi 13 Ultra non seguirà questa tempistiche e che arriverà successivamente. Nei commenti si fa anche un riferito al mese di aprile come ipotetico periodo d'uscita.

Xiaomi 12S Ultra

A questo punto possiamo formulare due ipotesi: il lancio Global avverrà al MWC 2023 mentre il modello cinese di Xiaomi 13 Ultra arriverà dopo in patria, oppure ci sarà da attendere. Conoscendo i precedenti, è probabile che assisteremo prima al debutto cinese e poi a quello internazionale, quindi è probabile che dovremo pazientare.

Ovviamente c'è anche la possibilità di una svista del leaker: a questo punto non resta che attendere novità da parte di Xiaomi!

