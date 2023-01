Apple, Samsung, Google, OnePlus: ecco i modelli che si svalutano di più

Lo sapevate che gli iPhone sono gli smartphone che perdono meno valore nel tempo in assoluto? Probabilmente sì, ma la recente analisi di SellCell ci permette di quantificare questo “sentito dire” con numeri veri e propri, potendo capire le differenze fra i brand di riferimento. E quello che si evince è che sì, Apple è il marchio che subisce meno la svalutazione per smartphone e tablet, e che Samsung, Google e OnePlus non se la passano propriamente bene.

Apple rimane il brand che si svaluta di meno, i brand Android non se la passano bene

Concentrando l'analisi al periodo che va da gennaio a dicembre 2022, Apple si conferma il marchio considerato più pregiato dai consumatori, con una svalutazione media del -68,8%. Se si considera il periodo che va dal lancio a oggi, iPhone 13 Pro Max è il modello che ha perso meno valore di tutti con il -39,9%. Allo stesso tempo, iPhone 14 Pro Max da 1 TB ha già perso il -36,8%, probabilmente a causa del suo elevato prezzo di listino che da noi arriva a ben 2.139€). Non sorprende che iPhone 14 Plus sia già calato del -40,5%, dato che è il modello di minor successo del catalogo di melafonini.

Passando a Samsung, la sua svalutazione media si attorno al -84,2%, con un modello recente come Galaxy S22 Ultra che si è svalutato del -58,2%. Andando più indietro nel tempo, Galaxy S20 5G cala del -85,8%, mentre competitor come iPhone 12 del -59,4% e iPhone SE del -77,2%. Va ancora peggio a Google, con una media del -89,5%: se Pixel 6 Pro subisce una svalutazione del -72,5%, va decisamente meglio ai più economici Pixel 6A e 4A, in calo del -66,6% e -77,9%.

Interessante è il discorso della svalutazione sugli smartphone pieghevoli, il cui mercato dell'usato è influenzato dalla minor resistenza rispetto ai telefoni tradizionali. Prendendo in esame il duo Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, il calo ammonta al -76%, confermando la loro fisiologica tendenza a calare più dei modelli non pieghevoli. Non mancano anche dati interessanti su altri settori, come quello dei tablet: anche in questo caso, la svalutazione colpisce Apple al -67,9%, che con la sua linea iPad fa meglio dei Galaxy Tab di Samsung al -84,3%. Discorso differente si parla di smartwatch, invece, dove sia Apple che Samsung sono toccate dal calo dei prezzi rispettivamente al -83,3% e -87,9%.

Essendo che SellCell è un portale di riferimento per gli Stati Uniti, è un'analisi parziale in quanto mancano tutti quei brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e Realme che pur essendo assenti negli Stati Uniti rappresentano una grossa fetta del mercato globale. Ma è anche vero che tendenzialmente questi brand hanno un deprezzamento maggiore rispetto avendo un valore del brand generalmente reputato peggiore di Apple. Ci sono comunque dati riguardati OnePlus, che da sempre vende negli USA, con una svalutazione media del -82,3% (per OnePlus 9 e 9 Pro ammonta al -80%), che sale a -92,3% per Motorola e a -93,3% per l'ormai defunta LG.

