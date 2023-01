Galaxy S23 Ultra: fotocamera migliore anche nella registrazione dei video

I riflettori sono tutti puntati su Samsung Galaxy S23 Ultra, un telefono che ambisce a diventare il punto di riferimento nella costellazione dei camera phone. La sua principale novità sarà la fotocamera da 200 MP, che abbiamo già visto in azione con un sample fotografico che conferma la sua volontà di alzare l'asticella in termini di qualità. Non solo immagini, però, perché un nuovo rumors parla di un'importante novità anche per la qualità dei video registrati.

Ecco come migliorerà la registrazione dei video con Samsung Galaxy S23 Ultra

Lo afferma il celebre leaker Ice Universe su Weibo, specificando che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà in grado di filmare video in modalità Ritratto in 4K a 30 fps, salendo dai 1080p di S22 Ultra. Le fotocamere su smartphone devono utilizzare sensori più piccoli di quelli delle fotocamere professionali, con tutti i limiti che ne conseguono. Per esempio l'effetto bokeh, che se si può facilmente simulare via software nelle foto è impresa decisamente più ardua farlo in video.

Da qualche anno, Samsung (e altri produttori) hanno implementato la modalità Ritratto anche nei video (con risultati altalenanti), e con S22 Ultra verrà migliorata in termini di risoluzione e soprattutto separazione del soggetto rispetto allo sfondo. Inoltre, Ice Universe accenna a un miglioramento della gestione delle temperature, aspetto necessario per evitare che il calcolo necessario per operazioni come i video Portrait surriscaldi troppo lo smartphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il