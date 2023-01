Xiaomi 12T Pro oltre le aspettative: è record di vendite

Nel mentre sta per arrivare l'uscita di 13 e 13 Pro Global e l'esordio del tanto atteso 13 Ultra, Xiaomi 12T Pro sta dando non poche soddisfazioni alla community. Nonostante non sia il top di gamma principale, 12T Pro ha configurazione di tutto rispetto con Snapdragon 8+ Gen 1 e fotocamera da 200 MP, caratteristiche che hanno solleticato il palato di molti come si evince dalle affermazioni di Lei Jun.

Lei Jun annuncia: le vendite di Xiaomi 12T Pro hanno ampiamente superato le previsioni

Come annunciato su Twitter dal fondatore e volto mediatico della compagnia, Xiaomi 12T Pro ha registrato un record di vendite, raggiungendo le previsioni annuali prima del previsto se si considera il suo lancio pochi mesi fa a ottobre e in pochi paesi selezionati (in Cina esiste come Redmi K50 Ultra).

Exciting news! We hit our annual Xiaomi 12T Pro sales target ahead of schedule! I'm deeply touched by all the positive feedback about this product, thank you for your support. — Lei Jun (@leijun) January 19, 2023

Che la compagnia puntasse molto su Xiaomi 12T Pro si evince anche dall'averlo scelto per la creazione della Daniel Arsham Edition in tiratura limitata in 2.000 unità, con un look unico contraddistinto da una scocca verde marino con dettagli incisi con tecnica LDI che raffigurano cristalli, cenere vulcanica e selenite color bronzo e una trama che raffigura l'erosione del tempo. I numeri di vendita (non specificati) confermano l'apprezzamento storico per la serie T di Xiaomi, con modelli ben visti in passati come la serie Mi 9T e Mi 10T.

