Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition arriva in Italia: al via i preordini!

L'ultimo top di gamma di Xiaomi torna in una veste completamente rinnovata per una versione speciale: un look nuovo di zecca, molto particolare, che non potrà non ingolosire i Mi Fan più attenti allo stile. Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition è stato annunciato tramite lo store ufficiale Global: ecco tutti i dettagli di questa novità!

Aggiornamento 05/12: la versione speciale di Xiaomi 12T Pro è disponibile in preordine!

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition annunciato e in arrivo in Italia: ecco dove comprare questa versione speciale

Per chi non conoscesse Daniel Arsham, si tratta di un noto artista newyorkese specializzato in opere molto particolari (ad esempio, date un'occhiata ai suoi lavori Pokémon). Dalla collaborazione con Xiaomi è nata una versione speciale del flagship del brand, caratterizzata dall'atmosfera di “archeologia immaginaria” tipica dell'artista.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition presenta un look unico, contraddistinto da cristalli di bronzo incastonati in uno strato verde brillante (eroso in vari punti). Il tutto è realizzato in modo fine, con un'effetto finale davvero stupendo (anche se – ovviamente – i gusti sono sempre soggettivi).

Lo smartphone è accompagnato da una confezione di vendita a tema, contenente anche il caricabatterie. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition debutterà in Italia dal 5 dicembre, a 899€. Il dispositivo è stato prodotti in sole 2.000 unità, quindi si tratta di un pezzo unico da collezione, destinato a pochi appassionati.

Le vendite partiranno tramite lo store online di Xiaomi, mentre a Berlino sarà aperto (il 16 ed il 17 dicembre) un pop-up store per l'occasione. Siete interessati a mettere le mani su questa particolare versione di Xiaomi 12T Pro? Allora in basso trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box, disattivate AdBlock. E se volete saperne di più sul flagship da 200 MP, eccovi la nostra recensione!

Come funzionano i preordini dalle ore 10 del 5 dicembre alle 23:59 dell'11 dicembre – fase di preordine 1 (versare acconto di 50€) dalle ore 00.00 del 12 dicembre alle 23.59 del 13 dicembre – completamento del preordine (con i restanti 849€) ora non resta che attendere il tuo dispositivo (con consegna prevista dal 16 dicembre).



