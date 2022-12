La Cina torna a stupire con il primo schermo a 600 Hz

Per alcuni potrà anche essere un nome totalmente sconosciuto, ma BOE sta progressivamente confermandosi uno dei produttori di punta all'interno del settore dei display. Nel corso degli anni, infatti, la compagnia cinese è riuscita a conquistare importanti traguardi produttivi: si pensi allo schermo trasparente migliore di sempre, alla più grande fabbrica di display al mondo e alle sue lenti a contatto per il metaverso. Tutti obiettivi che le hanno permesso di diventare il più grande produttore di pannelli TV, affiancandosi a nomi storici come Samsung ed LG quando si tratta di fornire pannelli ad Apple per iPhone. E oggi arriva un ennesimo record, perché BOE ha da poco mostrato al pubblico della World Display Industry Conference il primo monitor al mondo a 600 Hz.

BOE presenta il primo schermo al mondo a vantare un refresh rate a 600 Hz

Soltanto qualche mese fa, BOE aveva sfoggiato il suo essere riuscita a produrre il primo schermo a 500 Hz, ma ulteriori passi in avanti le hanno permesso di alzare nuovamente l'asticella. Quello che ha mostrato BOE è il primo schermo su notebook in grado di arrivare a un refresh rate elevatissimo di 600 Hz, quando i migliori notebook da gaming in circolazione si spingono fino ai 480 Hz.

Le specifiche del prototipo mostrato ci parlano di un monitor LCD da 16″ Full HD in 16:10 con tecnologia TN e tempo di risposta pari a 1,66 secondi. Ovviamente si tratta di una soluzione pensata per chi richiede prestazioni elevatissime nell'ambito del gaming, pertanto richiederà un hardware altrettanto prestante. A partire da una connessione DisplayPort 2.0, necessaria per poter gestire un flusso video 8-bit pari a circa 37 Gb/s, così come schede grafiche in grado di elaborare una potenza del genere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il