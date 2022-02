Apple e Cina: gli iPhone del futuro saranno targati BOE

Di tutte le multinazionali occidentali che ci sono nel mondo, Apple è una delle più forti in Cina, nonostante gli sforzi della nazione per tenere fuori i big tech stranieri. Ma al contrario di Google, Facebook e Samsung, Apple ha cercato di accontentare tutte le richieste da parte del governo cinese. Lo dimostra il fatto che le due parti avrebbero siglato un accordo dalla cifra pazzesca di 275 miliardi, nonché tutta una serie di patti per supportarsi a vicenda. Per esempio, far sì che BOE diventi una delle aziende coinvolte nella fabbricazione dei suoi iPhone.

BOE potrebbe essere la manifatturiera degli schermi di iPhone 15 Pro

Da quando Apple ha deciso di affidarsi ai pannelli OLED per i suoi iPhone, la loro fornitura è stata principalmente affidata ai due player principali: Samsung Display e LG Display. Ma com'è ovvio che sia, Apple non sembrerebbe molto contenta di finanziare le casse di un'azienda rivale qual è Samsung. Per questo, l'obiettivo sarebbe quello di slegarsi e acquistare schermi da società di terze parti dalla natura più neutrale. E visti i succitati legami con la Cina, l'alternativa più papabile sarebbe proprio BOE.

Non è la prima volta che i nomi Apple e BOE si incontrano: la partnership sarebbe dovuta iniziare con la generazione iPhone 12, ma i risultati ottenuti non convinsero Apple. Ciò è cambiato con la serie iPhone 13, dove BOE è riuscita a collaborare con Apple per la fornitura di schermi LTPS da 6,1″ per il modello base. Al contrario, gli schermi a 120 Hz dei modelli Pro e Pro Max sono stati affidati a Samsung, in quanto in grado di produrli con la qualità richiesta da Apple.

Ciò non cambierà con la prossima serie iPhone 14, per la quale è previsto un redesign dei pannelli con punch-hole (pur mantenendo il Face ID). BOE continuerebbe comunque a occuparsi solo del modello base, mentre Samsung e LG di quelli più avanzati. Le previsioni parlano di 200 milioni di smartphone venduti, di cui il 20% sarebbero per il modello base con schermo fornito da BOE. La vera novità la avremmo a partire dal 2023, cioè con iPhone 15 Pro: BOE sarebbe al lavoro per la produzione di schermi OLED LTPO con refresh rate variabile nella sua fabbrica B12 nella città di Chongqing.

Allo stato attuale, BOE è una delle realtà più grosse nel mondo della produzione di schermi di vario tipo. Principalmente per il mercato delle smart TV, dove è il brand con più quote di mercato, ma anche in quello PC, come dimostra il pazzesco schermo a 500 Hz.

