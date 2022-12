Su eBay parte la corsa ai regali: fino a 150€ di sconto con il nuovo Coupon!

È tempo di pensare ai regali di Natale grazie al nuovo Coupon eBay: l'occasione è arrivata presto, con un codice sconto che permette di risparmiare fino a 150€ sui vostri doni. E non trovate solo tech: il codice è valido per tante categorie, anche abbigliamento ed arredamento!

Coupon eBay: è tempo di pensare ai regali di Natale!

Il funzionamento del nuovo Coupon eBay per i regali di Natale è simile a quanto visto con le varie iniziative dello store: basterà inserire nel carrello i prodotti che vi interessano – presenti nella pagina dedicata all'evento – ed utilizzare il codice sconto FESTE22 per risparmiare il 15%, fino ad un massimo di 150€ (su una spesa minima di 15€). Inoltre, ciliegina sulla torta, il coupon può essere utilizzato fino a 3 volte per utente (lo sconto massimo totale per ogni utente resta 150€).

Insomma, è partita la corsa ai regali e ovviamente non poteva mancare un Coupon eBay per festeggiare e risparmiare alla grande! La promozione termina il 25 dicembre, quindi… buone compere a tutti!

