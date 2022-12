La nuova bilancia smart di Honor vi aiuta a tenere sotto controllo il peso

Anche le semplici bilance, con il tempo, si sono evolute diventando sempre più smart. Come nel caso di Honor Smart Body Fat Scale 3, una nuova bilancia smart in grado di tenere sotto controllo il vostro peso con quatto modalità di misurazione differenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Quattro modalità di misurazione del peso diverse per Honor Smart Body Fat Scale 3

Presentate in occasione dell'evento Honor tenutosi qualche giorno fa, Smart Body Fat Scale 3 è una bilancia dedicata a tutte quelle persone che cercano una misurazione completa ed accurata del proprio proprio peso, tenendone poi traccia tramite l'applicazione sullo smartphone.

Questa bilancia è in grado di misurare peso corporeo, percentuale di grasso, indice della massa grassa, percentuale del grasso subcutaneo, livello del grasso addominale e valutazione corporea in quattro modalità differenti. La bilancia infatti può essere adattata per normale misurazione del peso, modalità bambino, modalità donna incinta e misurazione di piccoli oggetti.

Il dispositivo può essere connesso tramite Bluetooth oppure WiFi, per tenere sempre traccia delle proprie misurazioni, mentre lo schermo LCD di cui è dotata la bilancia si occuperà di mostrare immediatamente le informazioni più importanti.

Honor Smart Body Fat Scale 3 sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 9 gennaio 2023, al prezzo di circa 22€ (149 yuan). Effettuando il preordine, però, sarà possibile pagarla solamente 18€ (129 yuan). Al momento non sono noti i piani della compagnia cinese per una eventuale commercializzazione globale di questo nuovo prodotto.

Negli ultimi tempi anche il campo delle bilance smart sembra essere diventato terreno di scontro per le grandi aziende tech: anche Xiaomi, infatti, produce la propria Eight Electrode Body Fat Scale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il