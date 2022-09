La nuova bilancia smart Xiaomi ha 8 elettrodi, per la massima precisione

Dopo un periodo di silenzio, Xiaomi torna ad arricchire la sua serie dedicata alla salute con una nuova bilancia smart: era da un po' che lo store ufficiale non annunciava una soluzione di questo tipo ma il ritorno è stato in grande. Xiaomi Eight Electrode Body Fat Scale è dispositivo utile per avere una panoramica completa del proprio corpo grazie a ben 8 elettrodi.

Xiaomi Eight Electrode Body Fat Scale: caratteristiche e prezzo della nuova bilancia smart

Il nuovo dispositivo Xiaomi si configura come una bilancia impedenziometrica smart, cioè adatta al monitoraggio del peso e della composizione corporea. Come anticipato in apertura, Xiaomi Eight Electrode Body Fat Scale punta ad offrire misurazioni accurate grazie alla presenza di otto elettrodi.

La stragrande maggioranza delle bilance in commercio usano un meccanismo a frequenza singola: si tratta di una soluzioni non in grado di misurare l'impedenza del fluido intracellulare e quindi capaci di fornire dettagli poco accurati. Il modello Xiaomi, con i suoi otto elettrodi, punta a misurare con maggiore precisione i vari valori corporei (grasso, acqua, muscoli e così via).

L'ultima bilancia smart di Xiaomi integra un chip ADC ed è dotata di connettività Bluetooth e Wi-Fi. Il dispositivo può essere collegato allo smartphone per visualizzare i vari parametri; comunque le misurazioni possono essere effettuate senza telefono (i valori vengono caricate automaticamente nel cloud).

Xiaomi Eight Electrode Body Fat Scale ha debuttato in Cina tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di circa 57€ al cambio attuale (ossia 399 yuan).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il