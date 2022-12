Festeggia Capodanno con Xiaomi: cominciano le offerte per il nuovo anno!

Dopo le occasioni per il Natale, è ancora tempo di offerte nello store ufficiale di Xiaomi: per Capodanno non mancano sconti su smartphone, tablet ed accessori smart life, con Flash Sale, coupon speciali e tanto altro ancora. Quale modo migliore di festeggiare il nuovo anno… se non con un telefono nuovo di zecca (a prezzo ribassato)?

Flash sale, Coupon speciali e tante occasioni: partono le offerte di Capodanno di Xiaomi

Ancora una volta lo store Xiaomi propone il meglio della tecnologia e dell'ecosistema del brand cinese a prezzi ghiotti. L'iniziativa per le offerte di Capodanno durerà fino al 4 gennaio 2023: il nuovo anno inizia alla grande, all'insegna del risparmio, con Xiaomi 12 a -300€ di sconto, il PC 2 in 1 Xiaomi Book S 12.4 a 140€ e tanto altro ancora!

Nella pagina dedicata all'iniziativa trovate una serie di Flash Sale, ma anche vari dispositivi in promozione grazie ad un codice sconto speciale (XMASPHONE20). Come anticipato anche in apertura, non ci sono solo smartphone e tablet, ma anche prodotti smart life: tra questi troviamo Watch S1 con 50€ di sconto, Smart Air Purifier 4 Lite a 40€, le Redmi Buds 3 Pro a -20€ e tanto altro ancora.

E con acquisti superiori ai 300€ è possibile ottenere dei regali (saranno aggiunti direttamente al carrello): non resta che dare un'occhiata alla pagina della promo tramite il link presente in basso!

