Vodafone e Iliad si alleano con FiberCop per espandere la Fibra FTTH

Continua l'opera di espansione della copertura in Fibra FTTH in Italia, grazie al lavoro di operatori come Vodafone e Iliad in sinergia con Fibercop. Entrambe le compagnie offrono i rispettivi piani tariffari per la rete fibra ai propri clienti, ma per alcuni comuni raggiungere velocità del genere è ancora un miraggio lontano. Grazie al lavoro congiunto con Open Fiber, gli operatori italiani offrono FTTH a circa 20 milioni di case su 30 milioni complessivi, e grazie a FiberCop questa copertura verrà ulteriormente migliorata.

Ecco come si estenderà la copertura FTTH di Vodafone e Iliad con FiberCop

Fondata fra 2020 e 2021, la società FiberCop fa parte del gruppo TIM, è in parte controllata anche da Fastweb e nasce con l'obiettivo di allargare la copertura Fibra FFTH (Fiber-to-the-Home) in 2.578 comuni italiani entro il 2026. L'obiettivo è quello di portare la Fibra FTTH in almeno l'80% delle case nelle cosiddette aree grigie e nere, cioè quelle zone dove, a differenza delle aree bianche, è presente almeno un operatore con la propria infrastruttura di banda larga. Per farlo, FiberCop si occupa dell'adeguamento del cosiddetto “ultimo miglio”, cioè ammodernare quella parte di rete che va dagli armadi stradali alle abitazioni.

Così come Open Fiber, FiberCop è un operatore esclusivamente wholesale, e quindi non si occupa di vendere connettività ma solamente di realizzare le infrastrutture utilizzate dagli operatori commerciali. E fra questi c'è Vodafone, che sta già vendendo connessioni FTTH in alcune città precedentemente coperte solo da tecnologia FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) come Bergamo, Bolzano, Firenze, Genova, Modena, Palermo, Parma, Prato, Rimini, Roma, Siena, Torino, Trieste, Treno, Verona e Vicenza. In tutte queste città, adesso è possibile attivare rete Vodafone FTTH GPON (Gigabit Passive Optical Network) con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload tramite Vodafone Wi-Fi 6 Station e ONT esterna, ma sono soltanto le prime di una lunga lista.

Per quanto riguarda Iliad, l'azienda ha annunciato l'accordo con FiberCop, con cui raggiungerà oltre 10 milioni di abitazioni in tutta Italia. Il piano tariffario dovrebbe rimanere invariato, cioè FTTH EPON (Ethernet Passive Optical Network) fino a 5 Gbps fra Wi-Fi 6 ed Ethernet e un prezzo di 19,99€ al mese per i clienti mobile oppure 24,99€ al mese.

Se foste curiosi di scoprire se e quando il vostro comune sarà coinvolto dal piano di espansione di FiberCop, potete farlo consultando il report ufficiale pubblicato dalla compagnia.

