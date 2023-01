Hisense PL1 è il nuovo proiettore laser per un’esperienza cinematografica

Compatto, elegante e potente, il nuovo proiettore Hisense Laser Cinema PL1 trasforma il salotto di casa in una sala cinematografica per un'esperienza unica e coinvolgente. Ecco tutte le novità del nuovo dispositivo, con i dettagli su prezzo e disponibilità per il mercato italiano.

Hisense Laser Cinema PL1: tutto sul nuovo proiettore smart, tra caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia

Quando si parla di elettrodomestici e prodotti di elettronica, Hisense è uno dei produttori più importanti a livello globale e a questo giro offre un'ulteriore prova con un vero e proprio concentrato di tecnologica. Il nuovo Hisense Laser Cinema PL1 permette di proiettare un'immagine da 80″ fino a 120″ e grazie alla funzione Ultra Short Throw Technology può essere posizionato ad una distanza minima dalla parete (per ottimizzare al meglio lo spazio a disposizione, senza la necessità di porsi il problema della distanza tra il proiettore e la parete). Bastano soli 42 cm per un'immagine da 120″ e 21 cm per una da 80″.

Il nuovo PL1 offre una risoluzione UHD 4K, luminosità di 2100 ANSI Lumen, tecnologia X-Fusion, HDR, Dolby Vision e Filmmaker Mode. Anche lato audio non fa una piega grazie al Dolby Atmos e ai due speaker integrati da 15W.

Hisense Laser Cinema PL1 è una soluzione perfetta anche per i videogiocatori più incalliti: è possibile sfruttare qualsiasi console tramite HDMI e beneficiare della Modalità di Gioco. Questa riduce al massimo la latenza di riposta, il tutto con un grande comfort dato che le immagini non colpiscono direttamente l'occhio, come nei televisori tradizionali, ma sono riflesse su una superficie evitando così ogni affaticamento visivo, anche dopo lunghe sessioni di gioco o di binge watching.

Il resto del pacchetto comprende il sistema operativa VIDAA U6 OS, VIDAA Voice e l'assistente Amazon Alexa, 2 porte HDMI, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 uscita audio digitale e 1 analogica, 1 Common Interface. A bordo è presente un doppio decoder DVB-T2 e DVB-S2 per la ricezione delle trasmissioni televisive.

Insomma, il nuovo Hisense Laser Cinema PL1 è un prodotto completo e potente: il proiettore viene proposto in Italia al prezzo di 2.299€, cifra che lo posiziona decisamente nella fascia ultra-premium.

