HomePod 2nd Gen ufficiale in Italia: tutte le novità del nuovo speaker Apple

A distanza di pochissimo dal debutto dei MacBook Pro e Mac mini con processori M2 Pro e Max, ecco arrivare l'ennesima novità da Cupertino. Il nuovo smart speaker Apple HomePod di seconda generazione debutta in Italia e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, il prezzo di vendita e la disponibilità per il nostro paese.

HomePod di seconda generazione (2nd Gen) arriva in Italia: tutto su caratteristiche e prezzo

Il nuovo HomePod 2nd Gen presenta un design simile a quello della precedente generazione: si tratta di un altoparlante smart stiloso ed elegante, un elemento d'arredo impeccabile, con una superficie touch nella parte superiore. Le vere novità sono all'interno, con vari miglioramenti che promettono un'esperienza audio al top.

L'ultimo smart speaker di Apple integra un woofer ad alta escursione da 4″, compagnato da cinque tweeter beamforming in array, ciascuno con magnete al neodimio. Il cuore del dispositivo è il chipset S7 di Cupertino, lo stesso visto a bordo della Watch 7 Series. Grazie alla tecnologia di rilevamento dello spazio, lo speaker è in grado di riconoscere i riverberi sonori dalle superfici vicine, in modo da adattare il profilo audio in tempo reale.

Presente all'appello il supporto all'audio spaziale con Dolby Atmos e la possibilità di effettuare il pairing tra due HomePod di seconda generazione, per ottenere un audio stereo ancora più potente. Tra le altre novità abbiamo la massima integrazione con le funzione smart home di Siri, compreso un nuovo sistema di riconoscimento per allarmi di fumo e monossido di carbonio (in arrivo successivamente tramite aggiornamento software).

A proposito dell'assistente di Apple, grazie ai quattro microfoni integrati è possibile interagire con Siri a distanza. La funzione Handoff permette di traferire l'audio dall'iPhone all'HomePod, o viceversa, mentre tramite Dov'è è possibile localizzare i propri device tramite i comandi vocali.

Abbiamo anche il supporto allo standard Matter e sono presenti dei sensori per la misurazione di temperatura e umidità (perfetti per creare automazioni con i vari dispositivi domotici).

Il nuovo HomePod di seconda generazione debutta in Italia al prezzo di 349€, con disponibilità sullo store ufficiale di Apple a partire dal prossimo 3 febbraio. Lo smart speaker sarà acquistabile nelle colorazioni Mezzanotte e Bianco, consegna gratuita e 6 mesi di Apple Music gratis.

