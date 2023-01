Nothing Phone (1) riceve Android 13 Open Beta 2: quali sono le novità

A distanza di circa un mese dalla prima versione, Nothing Phone (1) comincia a ricevere la nuova versione di Android 13 sotto forma di Open Beta 2: andiamo a scoprire tutte le novità che sono state implementare e teniamo le dita incrociate nella speranza di vedere il debutto della versione stabile a stretto giro!

Nothing OS 1.5 Open Beta 2: le novità della nuova versione di Android 13 per Nothing Phone (1)

La nuova versione Open Beta 2 per Nothing Phone (1) è basata su Nothing OS 1.5, l'ultima build dell'interfaccia proprietaria del brand, e ovviamente continua ad avere dalla sua Android 13. Il peso dell'aggiornamento è di soli 127 MB ed è già disponibile al download per gli utenti iscritti al programma Beta.

Di seguito trovate il changelog completo che illustra le novità di Android 13 Open Beta 2 per Nothing Phone (1).

Una nuovissima suoneria Glyph e un pacchetto sonoro per le notifiche

Una nuova raccolta di sfondi minimalisti è ora disponibile nel menu di personalizzazione sulla schermata iniziale

Personalizzazioni delle scorciatoie della schermata di blocco: scegli di visualizzare le scorciatoie per la fotocamera, la torcia, i controlli del dispositivo e il Wallet

Passa facilmente dall'utilizzo dei dati quando utilizzi la doppia SIM con la rete migliorata

Pannello Impostazioni rapide

Animazione più fluida durante la transizione del display tra on e off (durante l'Always-On).

Migliorato l'algoritmo di luminosità automatica del display

L'app completa Nothing X sarà ora disponibile in Nothing OS

La visualizzazione pop-up è stata ripristinata con alcuni miglioramenti dell'interazione. Migliorare anche UI e animazioni dell'app Fotocamera

Durata della batteria migliorata

Maggiore stabilità del sistema e correzioni di bug

Come anticipato poco sopra, il nuovo aggiornamento riguarda solo gli utenti Beta: di recente Carl Pei (a capo dell'azienda) ha spiegato il motivo dei ritardi di Android 13 in versione stabile, ma ha comunque assicurato che l'update è in dirittura d'arrivo.

