MacBook Pro 14/16 e Mac Mini con M2 Pro e Max ufficiali: tutto sulla nuova lineup

A distanza di una manciata di ore in merito alle indiscrezioni sul lancio a sorpresa di Cupertino, ecco che arrivano davvero delle grandi novità per la compagnia statunitense. Apple ha alzato il sipario sui nuovi MacBook Pro 14/16 con processori M2 Pro/M2 Max ed ha annunciato anche il Mac Mini di ultima generazione: ecco tutte le novità su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia.

MacBook Pro e Mac Mini con M2 Pro e Max ufficiali: tutte le novità di Apple

M2 Pro ed M2 Max

M2 Pro

Partiamo subito con la grande novità dei nuovi portatili, ossia i processori proprietari M2 Pro ed M2 Max. Si tratta di due SoC di punta che vanno a migliorare ulteriormente quanto visto che il modello base. Per quanto riguarda M2 Pro, l'architettura del chip viene applicata con una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 19 core, insieme ad un massimo di 32 GB di memoria unificata e 200 Gbps di banda di memoria.

M2 Max

M2 Max sale di livello grazie ad una GPU fino a 38 core, il doppio della banda di memoria unificata (400 Gbps) e fino a 96GB di memoria unificata. Entrambi i chipset sono dotati di tecnologie al top, come un Neural Engine 16 core ed il Media Engine di Apple.

MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Max – Caratteristiche e prezzo

In termini di stile e design, MacBook Pro (sia in versione da 14″ che da 16″) presenta il classico look della gamma e degli ampi pannelli con notch nella parte superiore. Per quanto riguarda MacBook Pro 14″, il terminale misura 31,26 x 22,12 x 1,55 cm per un peso di circa 1,60 Kg ed è disponibile nelle colorazioni Argento e Grigio Siderale.

Il display è un pannello Liquid Retina XDR da 14.2″ con risoluzione 3024 x 1964 pixel, 1.600 nit di picco e tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Abbiamo molteplici configurazioni, sia con processore M2 Pro che con la variante potenziata M2 Max, con memorie fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di storage SSD.

Non mancano tre porte Thunderbolt 4 (USB-C), quella MagSafe 3, l'ingresso HDMI e il mini jack da 3.5 mm per le cuffie. Per quanto riguarda la ricarica abbiamo il supporto MagSafe fino a 96W. Il resto del comparto comprende il Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, una videocamera Face Time HD a 1080p, un sistema audio a sei speaker hi-fi con woofer force-cancellino e l'audio spaziale.

Quanto visto è presente anche a bordo di MacBook Pro 16″ ma con alcune differenze. Ovviamente lo schermo è una soluzione da 16.2″ con risoluzione 3456 x 2234 pixel, la ricarica rapida si spinge fino ai 140W e le dimensioni sono invece di 35,57 x 24,81 x 1,68 cm per un peso di circa 2,15 Kg.

Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili dei nuovi MacBook Pro, con il relativo prezzo.

14″ – M2 Pro (CPU 10 core + GPU 16 core) – 16/512 GB – 2.499€

14″ – M2 Pro (CPU 12 core + GPU 19 core) – 16 GB/1 TB – 3.099€

14″ – M2 Max (CXPU 12 core + GPU 30 core) – 32 GB/1 TB – 3.799€

16″ – M2 Pro (CPU 12 core + GPU 19 core) – 16/512 GB – 3.099€

16″ – M2 Pro (CPU 12 core + GPU 19 core) – 16 GB/1 TB – 3.329€

16″ – M2 Max (CPU 12 core + GPU 38 core) – 32 GB/1 TB – 4.249€

Le vendite per entrambi i notebook partiranno dal 24 gennaio.

Mac Mini con M2 e M2 Pro – Caratteristiche e prezzo

Arrivano novità anche per Mac Mini, ora disponibile anche con processori M2 ed M2 Pro. Grazie ai nuovi chipset di Apple è possibile beneficiare di prestazioni migliorare ed un multitasking velocizzato; inoltre è possibile anche gestire attività più complesse, ad esempio con Photoshop le performance sono superiori del 50% rispetto alla generazione precedente.

Di seguito tutte le configurazioni ed i relativi prezzi in Italia.

M2 (CPU 8 core + GPU 10 core) – 8/256 GB – 729€

M2 (CPU 8 core + GPU 10 core) – 8/512 GB – 959€

M2 Pro (CPU 10 core + GPU 16 core) – 16/512 GB – 1.579€

Le vendite del nuovo mini PC partiranno dal 24 gennaio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il