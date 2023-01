L’auto Xiaomi avvistata in fase di test: al volante c’è Lei Jun!

Sarà il 2024 l'anno ufficiale di debutto della prima auto elettrica di Xiaomi, tanto attesa in quanto rappresenterà un grosso traguardo per il mondo tech. Per la prima volta, infatti, un produttore noto principalmente per i suoi smartphone si farà strada nel difficile mercato automobilistico, laddove nemmeno Apple e Huawei hanno osato altrettanto (almeno per ora). Certo, Huawei opera in questo settore ma per vie traverse, occupandosi unicamente della costruzioni degli impianti da montare su automobili prodotte da altri. E mentre ci chiediamo quale sarà l'impatto del suo esordio, l'auto EV di Xiaomi continua a far parlare di sé.

Xiaomi sta portando avanti il lavoro di test della sua prima auto elettrica, anche in condizioni difficili

Specialmente per una compagnia che prepara la sua opera prima come Xiaomi, la fase di test su strada di un'auto elettrica è un elemento fondamentale per il suo sviluppo, anche perché parliamo di un veicolo in grado di guidarsi da solo. Nei mesi passati, il veicolo della società cinese era già stato avvistato dal vivo, ma sempre e soltanto in circostanze tradizionali per questo tipo di test, ovvero in centri abitati e simili. Per la prima volta, invece, lo vediamo in azione su neve e ghiaccio, immaginiamo per effettuare le calibrazioni necessarie.

E lo vediamo assieme a un protagonista d'eccellenza: nientepopodimeno che Lei Jun, il co-fondatore di Xiaomi che da tempo si è staccato dalla divisione mobile per dedicarsi anima e corpo al progresso del progetto automobilistico. Le foto che circolano su Weibo vedono il patron a bordo dell'auto, camuffata per l'occasione, a conferma del fatto che egli stesso sia all'opera per testare l'automobile elettrica creata da Xiaomi. Sulla base delle immagini e di quanto trapelato finora, sappiamo già che ci saranno due modelli di auto Xiaomi per due diverse fasce di prezzo.

