Xiaomi CIVI 2S sarà un vero top di gamma, grazie a Qualcomm

C'era una volta la serie CC, da noi tradotta in serie Note, poi sostituita da quella CIVI, e sembra che i piani per il prossimo Xiaomi CIVI 2S siano ambiziosi. La strategia di diversificazione è cambiata negli anni, eliminando la serie CC/Note in favore di una gamma CIVI destinata alla Cina e perlopiù a un pubblico femminile. Questo grazie all'adozione di trovate estetiche diverse dal resto del catalogo, spesso con scocche elaborate, schermi curvi e fotocamere prestanti; ma con il prossimo modello potrebbe arrivare un importante miglioramento che andrebbe a beneficio anche delle prestazioni, in sinergia con Qualcomm.

Da mid-range a top di gamma: ecco come cambierà la strategia con Xiaomi CIVI 2S

Ad affermarlo è il leaker Digital Chat Station: Xiaomi CIVI 2S sarebbe mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1, un avanzamento importante se si pensa allo Snapdragon 7 Gen 1 di CIVI 2. Il SoC rimarrebbe a 4 nm ma anziché essere da Samsung sarebbe prodotto da TSMC, e vanterebbe così migliori consumi ma anche una più prestante CPU Kryo a 3,2 GHz e una GPU Adreno 730.

Sembrerebbe proprio che Xiaomi CIVI 2S non sia un semplice upgrade incrementale, perché le migliorie toccherebbero anche altri comparti come fotocamera, display e speaker, seppur non ci siano ancora dettagli specifici. E quasi sicuramente verrà mantenuta la dotazione in stile Isola Dinamica per contenere la doppia fotocamera frontale con flash LED frontale; nel frattempo, si vociferava che CIVI 2 sarebbe dovuto arrivare in Europa sotto forma di Xiaomi 12 Lite 5G NE ma così non è stato: che si salti direttamente a CIVI 2S?

