Samsung Galaxy Book 2 Go 5G ufficiale: per la massima produttività ovunque

A distanza di alcune settimane dal lancio (in alcuni paesi) del modello Wi-Fi, ecco che arriva anche la versione dedicata al mobile. Samsung Galaxy Book 2 Go 5G è un terminale pensato per la portabilità, leggero e sottile, con Windows: ecco tutte le novità di questa variante tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Samsung Galaxy Book 2 Go 5G ufficiale: tutto nuovo nuovo portatile sottile e leggero | Caratteristiche & Prezzo

Il nuovo modello 5G ricalca specifiche e caratteristiche della variante Wi-Fi, introducendo il supporto allo standard di connettività di ultima generazione. Abbiamo quindi un laptop equipaggiato con un display LCD IPS da 14″ con risoluzione Full HD ed una pratica cerniera che permette allo schermo di ruotare di 180°. In termini di dimensioni, Samsung Galaxy Book 2 Go 5G è un dispositivo votato alla portabilità, con uno spessore di 15.5 mm ed un peso di 1.44 kg.

Inoltre si tratta di un notebook con certificazione MIL-STD-810H, ossia dotato di un corpo resistente in grado di resistere a temperature estreme.

Il cuore del laptop ultra-compatto è lo Snapdragon 7c+ Gen 3, soluzione Qualcomm ARM realizzato da TSMC a 6 nm, con architettura octa-core Kryo e GPU Adreno. Il chipset integra un modem Snapdragon X53 ed un sistema FastConnect 6700 (per il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2).

Non mancano il supporto Dual SIM 5G, uno slot microSD, due porte Type-C, un ingresso USB A 2.0, mini jack cuffie, una batteria da 42,3 Wh con ricarica da 45W e Windows 11 Home.

Al momento il nuovo Samsung Galaxy Book 2 Go 5G è stato lanciato nel Regno Unito ad un prezzo di partenza di 734€ al cambio. Di seguito trovate configurazioni e prezzi.

Wi-Fi – 4/128 GB – 564€ (500£)

(500£) 5G – 4/128 GB – 734€ (650£)

(650£) 5G – 8/256 GB – 847€ (750£)

Al momento il terminale è disponibile solo in alcuni paesi: per la disponibilità ed il prezzo in Italia dovremo necessariamente attendere. Vi ricordiamo che durante l'evento del 1 Febbraio assisteremo sia al lancio della serie Galaxy S23 che a quelle dei nuovi Galaxy Book 3.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il