Microsoft lancia Azure OpenAI: in arrivo anche l’integrazione con ChatGPT

Microsoft continua ad arricchire la propria piattaforma cloud con l'arrivo delle tecnologie sviluppate da OpenAI. Grazie a questa nuova integrazione, gli sviluppatori che utilizzano Azure potranno facilmente accedere alle intelligenze artificiali come DALL-E e ChatGPT.

Gli sviluppatori potranno creare app più facilmente con l'aiuto delle IA di OpenAI su Azure

Gli sviluppatori e gli amministratori IT sfruttano Microsoft Azure per creare e distribuire le loro applicazioni in tutto il mondo utilizzando una varietà di strumenti e framework, a cui da oggi si aggiungono i prodotti sviluppati da OpenAI.

I developer potranno quindi accedere direttamente da Azure ai servizi come Codex e DALL-E, mentre in un prossimo futuro sarà possibile sfruttare anche le capacità dell'intelligenza artificiale più in voga del momento: ChatGPT.

L'integrazione arriva in seguito al super investimento da 10 miliardi che Microsoft ha deciso di fare con OpenAI, per assicurarsi probabilmente in esclusiva l'integrazione nativa di ChatGPT nel motore di ricerca Bing.

Dopo l'arrivo in Azure, è possibile che questi nuovi servizi vengano messi a disposizione anche dei clienti Microsoft 365: l'abbonamento che permette di accedere a tutti i servizi della compagnia di Redmond a partire da 2€ al mese.

