Geekbuying celebra il Capodanno cinese con offerte e coupon!

Il Capodanno cinese è l'evento più importante in Cina e ovviamente in questi giorni è un tripudio di iniziative dedicate all'anno del coniglio. Per l'occasione Geekbuying ha lanciato la nuova promozione Super Deals con tantissimi sconti tech: non solo ci sono offerte lampo su una valanga di prodotti, ma anche dei nuovi coupon per ottimizzare ancora di più il risparmio!

Super Deals Geekbuying: offerte e coupon dedicate al Capodanno cinese e all'anno del coniglio

Ma che cosa offre lo store con questa iniziativa? La promo Super Deals di Geekbuying riguarda tanti prodotti tech, in sconto per celebrare il Capodanno cinese (qui trovate un approfondimento sulla festa). Stampanti 3D, vacuum cleaner, bici elettriche, power station, incisori laser, monopattini, auricolari true wireless, notebook, smartwatch e tanti accessori!

Di seguito trovare i nuovi coupon da utilizzare durante il periodo promozionale, validi solo su prodotti selezionati.

💶 Sconto di $5 per ordini superiori ai $50

🎟 Coupon: 23RABBIT3

💶 Sconto di $15 per ordini superiori ai $200

🎟 Coupon: 23RABBIT2

💶 Sconto di $30 per ordini superiori ai $400

🎟 Coupon: 23RABBIT1

Per conoscere tutti gli sconti e le offerte di Geekbuying dedicate al Capodanno cinese, date un'occhiata alla pagina della promo Super Deals: trovate tantissimi prodotti a prezzo scontato e ovviamente è possibile risparmiare ancor di più con i coupon dedicati all'evento!

