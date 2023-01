Microsoft sfida Google con ChatGPT: pronto un super investimento

ChatGPT diventa ogni giorno più popolare, attirando sempre più l'attenzione delle grandi compagnie tech sempre alla ricerca di innovazioni su cui investire. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Microsoft sarebbe pronta ad un super investimento per assicurarsi le potenzialità della nuova IA di OpenAI.

Investimento da 10 miliardi di dollari per ChatGPT: la strategia di Microsoft per sconfiggere Google

L'obiettivo, secondo i rumor emersi in rete in questi giorni, sarebbe quello di implementare ChatGPT nei risultati di ricerca di Bing, potenziando in questo modo il motore di ricerca che da anni cerca di sfidare Google senza mai davvero impensierire l'azienda di Mountain View.

Nel 2019, Microsoft ha già investito 1 miliardo di dollari in OpenAI, vedendo le grandi potenzialità dell'azienda specializzata in intelligenza artificiale. Tuttavia, il prossimo grande passo potrebbe essere quello di assicurarsi l'esclusività (almeno per quanto riguarda l'integrazione nei motori di ricerca) di ChatGPT con 10 miliardi di dollari, che farebbero salire il valore complessivo di OpenAI a circa 29 miliardi.

ChatGPT è in continua evoluzione e può già essere integrato nei motori di ricerca tradizionali con un'estensione di Google Chrome, di cui vi abbiamo parlato nel nostro approfondimento dedicato proprio alle migliori estensioni per l'IA.

