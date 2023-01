Apple vuole che il suo primo pieghevole sia molto più resistente

Con la creazione della tecnologia Ultra Thin Glass, Samsung ha dato più sicurezza al mondo degli smartphone pieghevoli, ma ad Apple questo non basta. Per loro natura, gli schermi dei pieghevoli non possono avere la stessa protezione in vetro degli smartphone tradizionali, bensì materiali a metà fra la plastica e il vetro come nel caso dei vetri UTG di Samsung. Nonostante questi rappresentino un passo in avanti rispetto alle primissime iterazioni, rimangono comunque problemi relativi alla loro resistenza, messa a dura prova con l'usura su lungo tempo.

Apple sta studiando uno schermo anti-crepe per il suo primo pieghevole del futuro

Intanto, nei laboratori dei vari produttori di smartphone si lavora verso un futuro in cui gli smartphone pieghevoli possano avere una protezione del display più adeguata. Per esempio Apple, che di tutti i marchi in circolazione sarà ovviamente l'ultimo a proporre sul mercato uno smartphone pieghevole, lasciando che siano gli altri ad affrontare i rischi delle prime volte. Il 2025 potrebbe essere l'anno prescelto, ma è ancora presto per poterlo dire con sicurezza, anche perché tutto starà all'efficacia delle tecnologie che stanno venendo sviluppate in quel di Cupertino.

Ce ne accorgiamo dagli ultimi brevetti depositati da Apple, il cui protagonista è un display pieghevole resistente alle crepe. Nonostante siano state sviluppate cerniere di nuova generazione che ne attenuano l'effetto, tutti i pieghevoli attuali hanno pieghe più o meno pronunciate. Dato che parliamo di una compagnia che tende a voler creare prodotti esteticamente perfetti, è abbastanza plausibile che Apple pretende che il suo pieghevole sia privo degli inestetismi delle pieghe; anche perché avere una piega su questa tipologia di schermi significa avere un prodotto che a lungo andare potrebbe danneggiare irreparabilmente.

Nel mentre ci interroghiamo su quando e come arriverà, c'è già chi ha provveduto a creare un iPhone pieghevole, anche se per gli ultimi rumors il primo pieghevole Apple potrebbe essere un tablet.

