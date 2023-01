Intel afferma: chip più importanti del petrolio nella politica globale

Se negli ultimi 50 anni i giacimenti di petrolio hanno definito la geopolitica, nei prossimi 50 anni a farlo saranno le catene di approvvigionamento tecnologico e dove vengono costruiti i semiconduttori. Questa è l'importante affermazione rilasciata da Pat Gelsinger, CEO e volto di Intel, ai microfoni dei giornalisti al World Economic Forum 2023. Secondo l'alto dirigente di uno dei principali chipmaker al mondo, da qui in avanti la politica globale sarà sempre più influenzata da “disponibilità, commercio e investimenti” nell'industria dei microchip.

Il CEO di Intel rimarca l'importanza cruciale dei microchip nel disegnare il mondo nel futuro

Dopo anni di prevalenza asiatica nella produzione di semiconduttori, i governi occidentali si stanno muovendo per controbilanciare una filiera che ha accusato questo sbilanciamento. Come sottolineato dal CEO di Intel, affinché il mercato globale sia più resiliente è necessario che sia geograficamente più equilibrato: “se abbiamo imparato una cosa dalla crisi Covid e da questo viaggio pluriennale che abbiamo intrapreso, è che abbiamo bisogno di resilienza nelle nostre catene di approvvigionamento“.

Anche se la crisi dei semiconduttori sembra ormai un fantasma del passato, la Cina continua a essere afflitta dalla pandemia, spingendo sempre più aziende a rivolgersi ad altre nazioni per la propria produzione. Lo abbiamo visto soprattutto con Apple in India, anch'essa all'opera per diventare un elemento importante nella catena globale dei chip. Senza contare l'esistenza della Chip 4 Alliance, cioè la partnership fra Stati Uniti, Taiwan, Sud Corea e Giappone che sta sempre più estromettendo la Cina dalla conversazione.

Sia gli USA che l'Europa si sono mosse con i rispettivi CHIPS Act, incentivando i chipmaker di riferimento ad aprire nuove fabbriche in occidente. La stessa Intel ha investito 20 miliardi per i nuovi impianti negli USA e 90 miliardi per quelli in Europa (Italia compresa), ma anche TSMC e Samsung stanno costruendo importanti stabilimenti in Nord America. In tal senso, proprio Intel sta lavorando per diventare una rivale di TSMC e Samsung, non limitandosi più a produrre solamente per sé stessa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il