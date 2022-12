Rivoluzione Apple: i chip Silicon saranno Made in USA

Da quando Apple ha dato via alla transizione che ha portato alla sostituzione delle soluzioni Intel con i chip proprietari Silicon, per la compagnia di Cupertino sono cambiati gli equilibri. L'attuale catena produttiva dei chip Apple è interamente nelle mani di TSMC, il colosso taiwanese che si occupa della fabbricazione di buona parte dei SoC telefonici. Da un lato ciò rappresenta un vantaggio palpabile, in quanto la customizzazione dei chip permette da Apple di cucirli su misura sui propri prodotti, che siano smartphone, tablet, PC e così via, e avere un fisiologico boost in termini di prestazioni e consumi energetici. Dall'altro, però, la dipendenza da una filiera sì enorme e ben oliata come quella di TSMC pone comunque delle difficoltà nel momento in cui la crisi della catena di approvvigionamento mostra le sue debolezze.

Apple conferma di voler tornare a utilizzare anche chip Made in USA

Come spiegato in questo video-editoriale, la crisi dei semiconduttori è anche collegata alla dipendenza di molte compagnie, Apple compresa, nei confronti di TSMC, specialmente quando la rivale Samsung non è in grado di competere. E non bisogna sottovalutare il fattore Cina: soprattutto negli ultimi anni, il governo Xi Jinping ha reiterato la volontà di riannettere l'isola di Taiwan, con tutti i problemi che ne conseguirebbero. Se si guarda al panorama tecnologico, un'invasione cinese comporterebbe grosse problematiche per le fabbriche di TSMC e di riflesso per tutti i suoi clienti.

E questo lo sanno bene quegli Stati Uniti che negli ultimi mesi hanno premuto l'acceleratore nel rendere la vita difficile all'industria dei chip cinese. Oltre a creare la Chip 4 Alliance proprio con Taiwan, Sud Corea e Giappone, gli USA hanno stilato il CHIPS Act che prevede investimenti miliardari per riaccendere un settore dei semiconduttori statunitensi messo a dura prova proprio dall'Asia. Tuttavia, gli USA non hanno un'alternativa valida, nonostante gli sforzi di Intel per ridiventarlo in futuro, e quindi si trova in un certo modo costretta a convincere TSMC a operare anche sul suolo americano.

E mentre Taiwan ha declinato la richiesta di investire in Europa e in Italia, ha invece scelto di farlo negli USA, con le prime fabbriche americane TSMC che sorgeranno nel deserto dell'Arizona. Dai due impianti, situati nella zona di Phoenix, usciranno chip realizzati con processo produttivi avanzati a 5, 4 e 3 nm, per intenderci gli stessi di SoC quali Apple A16 Bionic, Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9200. L'apertura è prevista per il 2024 per gli impianti a 5 e 4 nm e per il 2026 per quello a 3 nm, e ne beneficeranno tutti i clienti statunitensi di TSMC, come AMD, Broadcom, Marvell, NVIDIA e – appunto – Apple.

Lo conferma Tim Cook, che a un recente evento in Arizona ha affermato quanto segue: “Oggi combiniamo l'esperienza di TSMC con l'impareggiabile ingegnosità dei lavoratori americani. Stiamo investendo in un futuro più forte e luminoso, stiamo piantando il nostro seme in Arizona e in Apple siamo orgogliosi di contribuire a nutrire la sua crescita.“. Per i due impianti è previsto un investimento complessivo pari a 40 miliardi di dollari, una spesa che sarà sovvenzionata anche dal succitato CHIPS Act.

Le fabbriche in madrepatria continueranno a essere il fulcro della produzione più avanzata di TSMC, visto che per l'impianto americano Fab 21 (a 5 e 4 nm) si parla di 20.000 wafer prodotti al mese dove quello taiwanese Fab 18 (a 3 nm) arriva a ben 120.000. Ma è un primo passo verso una maggiore diversificazione, con Apple che sta cercando di differenziare quanto più possibile da Cina e Taiwan.

