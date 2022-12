Tecno Phantom X2 ufficiale: è il primo con fotocamera retrattile!

Se avete letto questo articolo sulle vendite di smartphone in Europa, avrete notato una forte crescita di Transsion, compagnia sconosciuta a molti a cui appartengono brand quali Infinix e Tecno. Quest'ultimo è un marchio altrettanto sconosciuto ma che negli ultimi anni ha dimostrato di saper creare prodotti molto più originali di altre aziende ben più note. Potrei citare l'ultimo Pova 4 ma anche Spark 9 Pro e l'incredibile e stravagante Camon 19 Pro Mondrian, a cui adesso si aggiungono gli altrettanto estrosi Tecno Phantom X2 e X2 Pro.

Tecno Phantom X2 e X2 Pro ufficiali: tanta originalità nel design e nelle specifiche

L'originalità la troviamo subito nell'estetica, con Tecno Phantom X2 e X2 Pro che sfoggiano un retro Stardust Grey e in plastica riciclata Mars Orange con linee che enfatizzano un modulo fotografico mai visto prima, incastonato in un corpo che misura 164,6 x 72,7 x 8,9 mm. Davanti c'è uno schermo curvo AMOLED da 6,8″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 387 PPI, refresh rate fino a 120 Hz, lettore d'impronte integrato e protezione Corning di tipo Gorilla Glass Victus; è uno schermo di tipo punch-hole centrale per includere la selfie camera da 32 MP.

Sotto al cofano batte un cuore MediaTek, cioè il Dimensity 9000 a 4 nm, con CPU octa-core fino a 3,05 GHz Cortex-X2, GPU Mali-G710 MC10, 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile. In termini di connettività, entrambi supportano 5G SA/NSA sub6 GHz, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e USB Type-C 2.0. Fra i due modelli non cambia nemmeno la batteria, un'ampia 5.160 mAh dotata di ricarica rapida 45W (niente da fare per quella wireless).

Come enfatizzato dal design, il piatto forte della serie Tecno Phantom X2 è il comparto fotografico, protagonista della cover posteriore. Sul modello base abbiamo una 64+13+2 MP con ultra-grandangolare e sensore di profondità, ma è sul Pro che c'è la vera chicca. La tripla fotocamera di X2 Pro è da 50+50+13 MP f/1.9-1.5, ha un ultra-grandangolare che funge anche da macro, un sensore principale Samsung ISOCELL GNV da 1/1.3″ e pixel da 1,2 µm (ma niente OIS) che, grazie anche alla matrice RGBW e alla lente con elementi in vetro assorbe fino al +30% di luce.

Ma la vera novità sta nel sensore secondario, decisamente atipico. Potreste ricordarvi che sia Xiaomi che OPPO hanno mostrato in passato una fotocamera retrattile, ma senza averla mai lanciata effettivamente; al contrario, Tecno Phantom X2 Pro è il primo a esserne dotato, se si escludono casi a sé stanti come Samsung Galaxy S4 Zoom. Questo meccanismo fa sì che lo smartphone possa implementare un meccanismo di zoom senza andare a scapito dello spessore, estendendosi quando lo si utilizza e ritraendosi quando si chiude la fotocamera. Ecco, quindi, che Tecno ha implementato un sensore 1/2.7″ che funge da teleobiettivo ottico 2.5x (65 mm) ma che è comunque molto luminoso grazie al con Pixel Binning da 1,28 µm e a un'apertura focale f/1.5; per capirci, il teleobiettivo di S22 Ultra è f/2.4 e quello di iPhone 14 Pro Max è f/2.8.

Prezzo e disponibilità

Tecno Phantom X2 e X2 Pro saranno disponibili all'acquisto nelle prossime settimane, ma non abbiamo ancora informazioni su date e prezzo d'acquisto. Non appena avremo maggiori dettagli, non mancheremo di aggiornare l'articolo.

