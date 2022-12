OPPO Reno 8 Pro ritorna in versione House of the Dragon: prezzo e disponibilità

Mentre tutti gli appassionati del Trono di Spade e della nuovissima serie spin off sono in trepidante attesa della seconda stagione (anche se ci sarà da attendere), il colosso cinese ha svelato una novità per veri fan. OPPO Reno 8 Pro x House of the Dragon Limited Edition è il set in edizione limitata da avere: lo smartphone dei Targaryen arriverà in versione Global (India) a brevissimo!

Aggiornamento 07/12: OPPO ha svelato prezzo e disponibilità della nuova versione. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 8 Pro x House of the Dragon Limited Edition: tutto sulla nuova versione speciale

In termini di stile e design, la nuova edizione del dispositivo non cambia le carte in tavola. Ritroviamo lo stesso look della versione standard, ma ad impreziosire il tutto abbiamo una serie di gadget ed una confezione di vendita a tema. OPPO Reno 8 Pro 5G x House of the Dragon presenta una cover posteriore (realizzata in pelle) con lo stemma dei Targaryen al centro della scocca, lo stesso logo che compare anche sul box.

La confezione comprende anche un uovo di drago da collezione, uno spillo per la SIM, un poggia cellulare ed un portachiavi, tutti a tema. Le specifiche tecniche restano invariate: abbiamo uno schermo AMOLED da 6.7″ a 120 Hz, il chipset Dimensity 8100-Max, una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP ed una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 80W.

La nuova versione speciale di OPPO Reno 8 Pro 5G dedicata ad House of the Dragon sarà disponibile all'acquisto in India a partire dal 13 dicembre (con preordini dall'8 dicembre): il prezzo di vendita è di circa 530€ al cambio attuale (ossia 45.999 rupie), che sarebbe la stessa cifra richiesta per il modello “normale”.

