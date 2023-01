Combatti il freddo in auto con il riscaldatore Hcalory: in offerta con il 25% di sconto

L'inverno è arrivato con prepotenza: le nostre strade sono sempre più gelide e anche in macchina spesso si rimpiange il caldo tepore estivo. Se state pensando ad un riscaldatore diesel per la vostra auto oppure per un camper, allora qui trovate un'occasione ghiotta dedicata al modello Hcalory, con tanto di spedizione gratis!

Il riscaldatore diesel Hcalory scende di prezzo su Banggood: si punta al risparmio!

Un riscaldatore diesel è un dispositivo utilizzabile su auto e camper e permette di “sopravvivere” alle temperature più rigide anche a motore spento. Il dispositivo sfrutta il carburante del veicolo (o può avere anche un serbatoio proprio) per generare aria calda: in questo modo potrete riscaldare subito l'automobile, senza la necessità di dover attendere i tempi del condizionatore a bordo della vettura.

Inoltre si tratta di un prodotto utilissimo per chi viaggia in camper dato che permette di avere un ambiente riscaldato senza la necessità che il motore sia accesso. Il modello Hcalory in sconto su Banggood è una soluzione da 12/24V, con una potenza regolabile da 5-8 KW ed un serbatoio integrato da 5L per il carburante; inoltre è dotato di un pratico display LCD e di un telecomando per il controllo a distanza.

Volete farvi trovare già pronti per l'inverno? Allora vi segnaliamo che il riscaldatore diesel Hcalory HC-A02 è disponibile in offerta sullo store Banggood. In alternativa, in sconto, è disponibile anche il modello Hcalory HC-A01 con una potenza fissa di 5W.

Di seguito trovate il link alle pagine dei prodotti: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il