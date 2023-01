Samsung Galaxy Book 3 in arrivo insieme agli S23: un’intera serie di laptop!

Non solo Galaxy S23 durante l'evento del 1 febbraio, ma ci saranno anche altre sorprese secondo le ultime indiscrezioni. Il colosso tecnologico asiatico presenterà al mondo anche l'intera gamma Samsung Galaxy Book 3, una serie di portatili composta da ben 5 modelli: insomma, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta!

Samsung Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra: ecco i nuovi modelli in arrivo

Durante il mega evento Samsung non ci saranno solo smartphone, ma anche tantissimi PC. Stando alle ultime novità trapelate in rete assisteremo al lancio della serie Samsung Book 3, composta (come anticipato anche poco sopra) da cinque notebook. Di seguito trovate i vari prodotti in arrivo, insieme ai dettagli sul display e alle specifiche tecniche (ma solo di un modello)

Book 3 – 15″

– 15″ Book 3 360 – 15″

– 15″ Book 3 Pro – 14″ & 16″

– 14″ & 16″ Book 3 Pro 360 – display Super AMOLED da 16″ con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel), processore Intel Core i7 1360P e grafica Iris Xe, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage SSD PCIe 4.0, quad speaker AKG e Dolby Atmos, Windows 11 Home Edition, spessore di 13.3 mm e peso di 1.6 Kg, batteria da 76 Wh con ricarica da 65W, supporto S Pen ma nessuno slot integrato;

Al momento sono trapelate soltanto le caratteristiche del modello Book 3 Pro in versione 360, un portatile convertibile caratterizzato da un corpo sottile e leggero e specifiche al top.

Non ci sono dettagli sugli altri PC, fatta eccezione per le dimensioni dello schermo. Inoltre, sembra che avremo anche un'altra aggiunta: la compagnia tech dovrebbe lanciare anche Samsung Galaxy Book 2 Go, ma per ora non abbiamo informazioni su specifiche e caratteristiche.

L'evento di Samsung su preannuncia decisamente ghiotto visto che avremo ben sei notebook e tre smartphone: se volete saperne di più sulla serie Galaxy S23, date un'occhiata anche al nostro approfondimento.

