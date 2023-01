La Cina torna a fare videogiochi: il governo allenta le restrizioni

Il governo cinese sembra aver allentato la morsa sugli sviluppatori di videogiochi, assegnando quest'anno ben 88 nuove licenze che potrebbe finalmente far rinascere il settore dello sviluppo dei videgiochi in Cina. Dal 2021, infatti, il governo ha imposto maggiori restrizioni agli sviluppatori per combattere l'annoso fenomeno della dipendenza dai videogiochi, autorizzando l'arrivo sul mercato di pochissimi nuovi titoli.

Da dicembre ad oggi, il The National Press and Public Administration (NPPA), l'ente regolatore cinese responsabile delle license per i videogiochi, ha concesso l'arrivo sul mercato di ben 88 nuovi titoli sviluppati da Tecent, NetEase e miHoYo. Inoltre, sono ben 44 i giochi internazionali approvati per la commercializzazione sul mercato cinese. Una quantità di license approvate che non si vedeva dal lontano agosto 2021 e che si spera possa far ripartire in modo importante lo sviluppo dei videogiochi in Cina.

Le limitazioni imposte per combattere la dipendenza dai videogiochi, i contenuti violenti e quelli considerati “immorali“, infatti, hanno fatto corollare le vendite dei giochi in Cina dell'oltre il 10%, facendo in questo modo registrare il primo calo nel settore dal 2003. Di riflesso, anche gli introiti delle grandi compagnie sono dimuite: per esempio, Tencent ha fatto registrare una perdita del 24.7% del valore complessivo di mercato, mentre NetEase addirittura il 27.3%.

Lo stretto controllo sui contenuti, però, rimarrà in essere: i giochi popolari come Grand Theft Auto, per esempio, continueranno ad essere banditi sul mercato cinese, con una particolare attenzione anche al tempo di gioco consentito ai minori di 18 anni. Per le festività, infatti, sia Tecenet che NetEase hanno imposto delle limitazioni di tempo nei propri videgiochi per allinearsi a quelle consentite dal governo.

L'allentamento delle restrizione permetterà anche alle console da gioco portatili come AYENEO AIR Plus di proliferare maggiormente, incrementando probabilmente anche le vendite degli smartphone preposti proprio al mobile gaming come Red Magic 8 Pro.

