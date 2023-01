AYANEO AIR Plus con AMD Ryzen 5 e 7: il gaming portatile è sempre più potente

Dopo aver presentato le versioni con processori Intel nel mese di giugno, AYANEO svela oggi la console da gaming AIR Plus con processori AMD Ryzen 5 e Ryzen 7, alzando ancora una volta l'asticella delle prestazioni delle console poratili. In attesa del nuovo AYANEO 2, questa nuova versione AIR Plus promette grandi miglioramenti per quanto riguarda la fluidità di gameplay.

AYANEO AIR Plus: CPU AMD Ryzen con schermo IPS FULL HD e illuminazione RGB

AYANEO AIR Plus è una console da gaming portatile dotata di uno schermo IPS FULL HD da 6″, con processore a scelta tra AMD Ryzen 5 7520U oppure il più potente AMD Ryzen 7 6800U. La promessa è quella di una console più performante e più longeva, grazie alla batteria da 46.2 W.

Questa nuova console è dotata di 4 porte USB con supporto per le eGPU: questo si traduce nella possibilità di collegare una GPU esterna con un case dedicato, per aumentare le prestazioni della console. Il dispositivo, inoltre, è dotato di una dissipazione del calore da 28W, doppio microfono per le comunicazioni in-game ed effetti RGB che illuminano la console.

AYANEO AIR Plus, inoltre, può essere sbloccata utilizzando il sensore per le impronte digitali, permettendo in questo modo di aumentare la sicurezza ed evitare l'utilizzo da parte di sconosciuti. Il sistema operativo implementato sulla console è Windows 10/11.

La console entrerà in produzione di massa nel mese di febbraio, dopo di che saranno diramati i dettagli ufficiali su data di uscita e prezzo, sia per il mercato cinese che per quello internazionale.

In termini di mobile gaming, uno degli smartphone più performanti in questo campo è proprio il nuovo Red Magic 8 Pro, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 e il chip Red Core 2 interamente dedicato al miglioramento delle prestazioni nei videogiochi.

