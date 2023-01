Banggood sconta fino al 40% droni, macchine ed elicotteri radiocomandati

Banggood in questi giorni ha lanciato una nuova promozione che offre sconti fino al 40% sull'acquisto di nuovi droni, macchine, elicotteri, aereoplani ed altri veicoli radiocomandati. Grazie a questi giocattoli potrete tornare a vivere la vostra infanzia spendendo davvero poco!

In sconto troviamo veicoli come la drift car On-Road, la cui specialità sono le derapate a tutta velocità, oppure il drone LSRC GT2PRO che vi aiuterà a realizzare delle riprese mozzafiato, con la possibilità di avere anche la visuale in prima persona. Se invece non siete avvezzi al volo ma vorreste imparare, il drone Eachine E010 è proprio quello che fa per voi: un piccolo veicolo per iniziare ad apprendere le basi del radiocontrollo.

Se cercate un veicolo più professionale, in offerta arriva anche la macchina radiocomandata ZD Racing EX07 con motore elettrico brushless che può addirittura raggiungere una velocità massima di 130 Km/h, con un design molto simile all'icona auto di Dominic Toretto in Fast & Furios.

Per tutte le informazioni sulla promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Banggood che trovate qui sotto, dove potrete visualizze anche tutte le altre offerte e i tantissimi prodotti in sconto.

