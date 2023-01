Dyson Weekend da MediaWorld: piastre, asciugacapelli e aspirapolvere in sconto!

MediaWorld ha dato il via alla promo Dyson Weekend, con una sfilza di prodotti premium a prezzo scontato. Se state pensando di provare gli accessori di questo marchio blasonato o se è arrivato il momento di rinnovare il vostro fidato asciugacapelli, questi giorni sono l'occasione perfetta!

La promozione Dyson Weekend lanciata da MediaWorld è valida solo nei giorni 21 e 22 gennaio: si tratta quindi di un'iniziativa limitata, disponibile per una manciata di ore. Proprio per questo motivo non mancano occasioni super per risparmiare sul meglio della tecnologia Dyson: non solo asciugacapelli e piastre, ma anche aspirapolvere senza fili, robot, purificatori d'aria. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta!

Parliamo di uno dei brand più conosciuti ed apprezzati, un marchio premium che offre un portfolio di dispositivi potenti e curati. Approfittane ora: ecco una breve selezione di prodotti in offerta!

