Arriva in Europa la prima auto EV con sistema Huawei

Se finora si era parlato di auto EV con tecnologie Huawei con un certo distacco, finalmente la DongFeng Seres 5 avvicina quel mondo anche all'Europa. Sono oltre 10 milioni i veicoli di nuova generazione che possono contare sul sistema automobilistico di Huawei, ma tutti quelli visti finora erano destinati unicamente al mercato cinese. Ma ecco che il brand DongFeng decide finalmente di portare il marchio Huawei su auto anche fuori dai confini della madre patria.

DongFeng Seres 5 è la prima auto EV con tecnologie Huawei ad arrivare in Europa

Presentata nel 2021, DongFeng Seres 5 fa oggi il suo debutto in Europa e lo fa con a bordo il sistema Huawei DriveONE, entrando così a far parte dell'ecosistema 1+8+N del colosso cinese. È lunga 4,7 metri, ha una potenza totale di 585 cavalli con trazione integrale, una coppia di 940 Nm, raggiunge i 100 km/h in 4,68 secondi e i due motori elettrici L2+ godono di assistente di corsia e al cambio di corsia, cruise control adattivo, avviso di angolo cieco e frenata automatica. Dentro è presente un parco batterie da 80 kW promette fino a 500 km con una singola carica; è inoltre presente il supporto V2V (Vehicle-to-Vehicle) e V2L (Vehicle-to-Load) per usare l'auto come caricatore per altre auto e attrezzature da campeggio, e il tutto può essere caricato dal 30% all'80% in circa 30 minuti.

Al centro dell'impianto di infotainment c'è lo schermo verticale da 15,6″, accompagnato da tetto panoramico, videocamera a 360°, luci atmosferiche con 64 diverse combinazioni cromatiche e sedili ventilati regolabili elettricamente. Infine, il supporto Huawei HiCar fa sì che dallo smartphone si possano passare le app allo schermo dell'auto, fra navigazione satellitare, riproduzione multimediale e altro ancora, in combinazione con controllo vocale e un impianto audio con 11 speaker Huawei Sound. DongFeng Seres 5 sarà disponibile in Europa, ma non ci sono ancora informazioni precise su disponibilità e prezzo.

